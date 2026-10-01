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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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01.10.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Nestlé Aktie News: Nestlé verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 75,05 CHF ab.

Nestlé
74.63 CHF -1.80%
Kaufen Verkaufen

Die Nestlé-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 75,05 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'667 Punkten steht. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 74,71 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,42 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'190'355 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,09 CHF) erklomm das Papier am 22.07.2026. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 13,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2026 Kursverluste bis auf 70,29 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,34 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2025 mit 3,10 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,15 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2026 4,49 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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