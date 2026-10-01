Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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01.10.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 74,74 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 74,74 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'656 Punkten steht. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 74,71 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 75,42 CHF. Bisher wurden via SIX SX 748'169 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 87,09 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 16,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 70,29 CHF. Dieser Wert wurde am 26.01.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 5,95 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,15 CHF.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,49 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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