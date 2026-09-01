Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Dienstagvormittag ins Minus

Um 09:28 Uhr fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 78,61 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'348 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 78,30 CHF. Mit einem Wert von 78,30 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 124'635 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2026 auf bis zu 87,09 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,79 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 70,29 CHF ab. Mit Abgaben von 10,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,10 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,14 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 18.02.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,50 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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