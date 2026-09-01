Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’248 -0.3%  SPI 20’029 -0.4%  Dow 53’186 -0.7%  DAX 26’009 -1.0%  Euro 0.9391 0.0%  EStoxx50 6’376 -0.7%  Gold 4’369 -1.8%  Bitcoin 63’072 -0.7%  Dollar 0.8100 0.2%  Öl 92.4 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Siemens Energy-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie
GSK-Aktie rutscht ab: Neue Studienphase für mRNA-Grippeimpfstoff gestartet
Aktien von AstraZeneca und Daiichi Sankyo im Blick: EU-Zulassung für Enhertu-Kombitherapie
Siemens Energy-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein
Buy von Goldman Sachs Group Inc. für RWE-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2026 09:29:00

Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Dienstagvormittag ins Minus

Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Dienstagvormittag ins Minus

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 78,61 CHF nach.

Nestlé
78.63 CHF -0.20%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 78,61 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'348 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 78,30 CHF. Mit einem Wert von 78,30 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 124'635 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2026 auf bis zu 87,09 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,79 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 70,29 CHF ab. Mit Abgaben von 10,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,10 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,14 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 18.02.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,50 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nestlé-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Nestlé-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.7368 15.12.2028 152365316
Long 10.6514 18.06.2027 157436285
Long 2627.3333 18.12.2026 129832407
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.9472 18.06.2027 158194263
Short 157.64 18.12.2026 155830646
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.1578 15.01 157036624
Long 9.7309 8.86 157036621
Long 23.1824 2.85 157036615
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3056 14.28 157036429
Short 9.0598 9.62 159231710
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 24.98 114086073
Long 8 -12.50 121877361
Long 12 13.65 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten