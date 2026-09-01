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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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01.09.2026 16:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé fällt am Nachmittag

Nestlé Aktie News: Nestlé fällt am Nachmittag

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 78,59 CHF.

Nestlé
78.48 CHF -0.39%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 78,59 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'327 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 78,30 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 78,30 CHF. Bisher wurden heute 615'163 Nestlé-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 87,09 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 9,76 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2026 Kursverluste bis auf 70,29 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,14 CHF, nach 3,10 CHF im Jahr 2025.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,50 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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