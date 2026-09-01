Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
01.09.2026 16:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé fällt am Nachmittag
Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 78,59 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 78,59 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'327 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 78,30 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 78,30 CHF. Bisher wurden heute 615'163 Nestlé-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 87,09 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 9,76 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2026 Kursverluste bis auf 70,29 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,14 CHF, nach 3,10 CHF im Jahr 2025.
Die Nestlé-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,50 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie
Nestlé-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August
SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nestlé-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Nestlé-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
01.09.26
|Nestlé und Partner PAI zeigen wohl Interesse an britischer Pizzamarke - Aktie leichter (AWP)
|
01.09.26
|Nestlé Aktie News: Nestlé fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag in Rot (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Dienstagvormittag ins Minus (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Nestlé-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August (finanzen.net)
|
31.08.26
|Handel in Zürich: SMI zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.ch)