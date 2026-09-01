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01.09.2026 12:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag in Rot

Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 78,50 CHF.

Nestlé
78.49 CHF -0.37%
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Die Nestlé-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 78,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'239 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 78,30 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 78,30 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 385'174 Nestlé-Aktien.

Bei 87,09 CHF markierte der Titel am 22.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 10,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 26.01.2026 auf bis zu 70,29 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,46 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,14 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,10 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,50 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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