Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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01.06.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag im Minusbereich
Die Aktie von Nestlé gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 78,99 CHF.
Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 78,99 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'472 Punkten realisiert. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 78,70 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 79,34 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 94'228 Nestlé-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 31.05.2025 auf bis zu 88,31 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 11,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 69,90 CHF fiel das Papier am 05.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,14 CHF, nach 3,10 CHF im Jahr 2025.
Voraussichtlich am 23.07.2026 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 22.07.2027 erwartet.
Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,38 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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