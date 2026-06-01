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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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01.06.2026 09:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag im Minusbereich

Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag im Minusbereich

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 78,99 CHF.

Nestlé
79.04 CHF -0.53%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 78,99 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'472 Punkten realisiert. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 78,70 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 79,34 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 94'228 Nestlé-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.05.2025 auf bis zu 88,31 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 11,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 69,90 CHF fiel das Papier am 05.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,14 CHF, nach 3,10 CHF im Jahr 2025.

Voraussichtlich am 23.07.2026 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 22.07.2027 erwartet.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,38 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3676 18.12.2026 138986506
Long 12.3364 18.12.2026 154751363
Long 530.4667 18.12.2026 129696973
Typ Hebel Verfall Valor
Short 9.4726 17.12.2027 153812358
Short 530.4667 18.09.2026 149108887
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0764 12.80 152365566
Long 11.0569 7.66 154868750
Long 27.9333 2.13 156564878
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8926 12.51 128791235
Short 11.2922 6.93 135748417
Short 17.6911 3.90 145694423
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 23.81 114086073
Long 8 -12.21 121877361
Long 12 -8.03 129833165
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

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Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.

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22.05.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
22.05.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
27.04.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
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Short 14’380.56 13.85 SQEBJU
Short 14’928.09 8.88 SJ1B5U
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Long 13’000.95 19.86 SVB5UU
Long 12’702.65 13.85 BSU9TU
Long 12’169.04 8.97 SBWBRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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