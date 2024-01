Nestlé-Aktie im Minus: Nestlé steckt Millionen-Dollar-Betrag in den Ausbau einer Kaffeefabrik in Vietnam

Damit solle die wachsende Konsumentennachfrage nach hochwertigem Kaffee aus dem In- und Ausland befriedigt werden, teilte Nestlé in einem Communiqué mit. Die Fabrik in Tri An exportiere Kaffeeprodukte von Marken wie beispielsweise Nescafé, Nescafé Dolce Gusto oder Starbucks in mehr als 29 Länder. Nestlé habe seit 2011 mehr als 500 Millionen Dollar in das Werk investiert.

Vietnam sei derzeit der zweitgrösste Produzent und Exporteur von Kaffee der Welt. Nestlé sei mit jährlichen Einkäufen von bis zu 700 Millionen Dollar der grösste Kaffeebezüger des Landes, hiess es weiter.

Das Unternehmen betreibt insgesamt sechs Fabriken in Vietnam, die in der Produktion von Kaffee, Kakao-Malz-Getränken, Kochhilfen und Wasser tätig sind. Der Konzern beschäftigt rund 3000 Mitarbeiter in dem südostasiatischen Land.

Im SIX-Handel verliert die Nestlé-Aktie zeitweise 1,15 Prozent auf 97,14 Franken.

jb/tv

Vevey (awp)