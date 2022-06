Nestlé-Aktie im Minus: Emissionen bei Milchproduktion sollen verringert werden

Das Unternehmen will bei der landwirtschaftlichen Versorgungskette ansetzen, um seine CO2-Reduktionsziele zu erreichen, wie es am Mittwoch mitteilte.

Gemäss der Mitteilung hat das Unternehmen mehr als 100 Pilotprojekte auf der ganzen Welt lanciert, in denen die Emissionen verringert, Wasserressourcen geschont und die regenerative Landwirtschaft gefördert werden soll. Das Unternehmen baut zudem Forschungshöfe auf, um dort neue Lösungen zu testen, die dann auf Referenzhöfe in aller Welt übertragen werden.

Rund 20 Höfe in der Nestlé-Lieferkette seien bereits auf dem Weg, in naher Zukunft netto-null Emissionen zu verursachen. Die Erfahrungen aus diesen Projekten will das Unternehmen zudem an andere Akteure weitergeben, um damit einen Wandel in der Branche anzustossen, wie es heisst.

Milch als wichtigster Rohstoff

Milch und Milchinhaltsstoffe seien volumenmässig der meistbenutzte Rohstoff beim Nahrungsmittelriesen, heisst es in der Mitteilung. Sie werden in zahlreichen Produkten verwendet wie etwa den Milchprodukten der Marken Hirz oder LC1, in den Säuglingsnahrungen des Konzerns, den Nestlé-Glacés, zum Beispiel der Marke Frisco, aber auch in zahlreichen Getränken und Süsswaren.

Gleichzeitig sind Milchprodukte für das Unternehmen aber auch die grösste Quelle von Treibhausgasemissionen. 2018 hätten die Lieferketten von Nestlé für Milchprodukte und Viehhaltung 34,2 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente verursacht. Deshalb habe die Bekämpfung dieses Problems für das Unternehmen Priorität.

Zu den wichtigsten Massnahmen, die bereits ergriffen wurden, gehören laut der Mitteilung Projekte in den Bereichen Futtermittel- und Herdenmanagement, Energiequellen und -effizienz auf den Höfen sowie ein besseres Management von Dung. Die Zulieferbetriebe würden zudem daran arbeiten, mehr Kohlenstoff auf ihrem Gelände zu binden, die Bodengesundheit und die Weidehaltung zu verbessern und Bäume in den Milchviehbetrieben zu pflanzen.

Zeitweise verliert die Nestlé-Aktie an der SIX 1,15 Prozent auf 115,65 Franken.

tv/rw

Vevey (awp)