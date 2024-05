Nestlé-Aktie höher: Nestlé-Mitarbeitende in kanadischer Fabrik streiken

Die Angestellten der Produktionsstätte in Toronto, die dort KitKat, Smarties, den vor allem im angelsächsischen Raum bekannten Schokoriegel Aero sowie Produkte der kanadische Marke Coffee Crisp herstellen, verlangen unter anderem Verbesserungen bei der beruflichen Vorsorge.

Laut dem Präsidenten der lokalen Sektion der zuständigen Gewerkschaft Unifor fehlen Verbesserungen im Pensionsplan von Nestlé für die Mitarbeitenden der Fabrik in Toronto. Zudem stören sich die Gewerkschaftsmitglieder daran, dass der Teuerungsausgleich (Cost-of-Living Adjustment, COLA) für zwei Jahre ausgesetzt wurde.

Laut den Medienberichten hat die Gewerkschaft aktuell noch keinen Verhandlungstermin mit Nestlé. Die Antwort auf eine Anfrage von AWP an das Unternehmen steht noch aus. Nestlé beschäftigt in Kanada nach eigenen Angaben rund 3700 Mitarbeitende an zwölf Standorten.

Via SIX gewinnt die Nestlé-Aktie zeitweise um 0,46 Prozent auf 92,14 Franken.

tv/kw

Toronto (awp)