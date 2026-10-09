|Expansion
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09.10.2026 07:10:37
Nestlé-Aktie: Grossinvestment von 2 Milliarden Dollar in Mexiko beschlossen
Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé will seine Investitionen in Mexiko laut Angaben der dortigen Regierung auf zwei Milliarden US-Dollar verdoppeln.
Ursprünglich hatte Nestlé Anfang 2025 Investitionen von einer Milliarde Dollar angekündigt. Mit dem zusätzlichen Geld will der Schweizer Konzern seine Expansion in Mexiko vorantreiben. Geplant ist unter anderem ein neues Verteilzentrum in Zumpango nördlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt.
Zudem will Nestlé zwischen 2028 und 2030 die lokale Landwirtschaft stärken. Vorgesehen sind die Bereitstellung von 70'000 Kaffeepflanzen sowie die Unterstützung von 2000 Kaffeebauern im Bundesstaat Veracruz.
to/uh
Mexiko-Stadt/Vevey (awp)
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