Nestlé-Aktie gibt ab: Nestlé Waters-Werk wird bestreikt - Nestlé kauft in Brasilien zu

Dieser wurde am (gestrigen) Dienstag beschlossen und ist "noch im Gange", wie Stéphane Cachet, stellvertretender CGT-Sekretär des Betriebsrats, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP sagte. Demnach streiken "etwa 80 Prozent" der 721 Beschäftigten.

Erste Arbeitsniederlegungen hatte es bereits am vergangenen Wochenende gegeben, als die Modalitäten des am 16. Mai von Nestlé angekündigten Abbauplans vorgestellt wurden. Er sieht den Abbau von 171 Stellen bis Ende des Jahres am Standort in den Vogesen vor, was einem Viertel der Arbeitsplätze entspricht. Der Entscheid wurde vor allem mit der Einstellung der Vermarktung der Marke Vittel in Deutschland begründet.

Gemäss AFP fordern die Gewerkschaften "null Entlassungen". Sie bevorzugten Anpassungen am Ende der beruflichen Laufbahn und freiwilliges Ausscheiden aus dem Unternehmen.

Nestlé erwirbt Mehrheit an brasilianischem Schokoladenhersteller

Nestlé kauft in Brasilien zu. Der weltgrösste Nahrungsmittel-Hersteller kauft vom Finanzinvestor Advent International eine Mehrheitsbeteiligung am Premium-Schokoladenhersteller Grupo CRM.

Grupo CRM betreibt laut Mitteilung vom Donnerstag ein Direktvertriebsmodell mit mehr als 1000 Schokoladenboutiquen der Marken Kopenhagen und Brasil Cacau sowie einer wachsenden Online-Präsenz. Die Transaktion soll vorbehaltlich der üblichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion werden nicht bekanntgegeben.

Renata Moraes Vichi werde das Grupo CRM-Geschäft weiterhin als CEO führen sowie Minderheitsaktionärin bleiben. Sie ist den Angabaen zufolge seit 25 Jahren im Unternehmen tätig und hat Grupo CRM mit aufgebaut und deutlich erweitert.

Nestlé hat laut eigenen Angaben bereits ein starkes Süsswarengeschäft in Brasilien. Diese Transaktion werde es dem Unternehmen ermöglichen, im High-End-Geschenksegment zu wachsen. Nestlé werde dabei seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten nutzen, um "Innovation und Wachstum voranzutreiben". Zudem würden die Nachhaltigkeitsziele der Grupo CRM unterstützt.

Im Schweizer Handel verlieren die Nestlé-Aktien zeitweise 0,35 Prozent auf 103,84 Franken.

Paris/Vevey (awp/afp)