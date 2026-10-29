Nestlé-Aktie gewinnt: Konzern schliesst Sponsoringvertrag mit Swiss-Ski

Dazu hat der Nahrungsmittelkonzern Nestlé einen dreijährigen Sponsoringvertrag mit dem Skiverband Swiss-Ski unterzeichnet.

Im Rahmen der Partnerschaft sollen laut einer Mitteilung vom Donnerstag vor allem die Marken Cailler, Thomy und Nescafé beworben werden. Finanzielle Einzelheiten der Vereinbarung nannte Nestlé nicht.

Die Nestlé-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,23 Prozent höher bei 83 Franken.

sta/to

La Tour-de-Peilz (awp)