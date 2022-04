Nestlé-Aktie fester: Nespresso erhält Zertifizierung für Umwelt, Unternehmensverantwortung und Transparenz

Damit wurde der Kaffeehersteller für hohe Standards in den Bereichen Umwelt, Unternehmensverantwortung und Transparenz auszeichnet.

Die Nestlé-Tochter erzielte gemäss Mitteilung vom Dienstag insgesamt 84 von 200 Punkten. Für die Zertifizierung sind mindestens 80 Punkte nötig. Berücksichtigt wurden etwa die CO2-Bilanz oder der Umgang mit den Mitarbeitenden.

Mit dem Zertifikat "B Corp" zeichnet die Non-Profit-Organisation B Lab Unternehmen für ihre sozialen und ökologischen Auswirkungen aus. Weltweit wurden bisher über 4600 Firmen aus 78 Ländern zertifiziert. In der Schweiz wurden unter anderem Ethos, Weleda oder Lombard Odier ausgezeichnet. Eine Zertifizierung kostet jährlich bis zu 50'000 Euro.

Die Nestlé-Aktie gewinnt am Dienstag an der SIX zeitweise 0,56 Prozent auf 126,56 Franken.

bol/kw

La Tour-de-Peilz (awp)