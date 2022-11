Nestlé-Aktie fester: Erneuter Rückruf von Guetzliteig in den USA

Einige Chargen des Produkts "Edible Chocolate Chip Cookie Dough tubs" der Nestlé -Marke Toll House könnten weiche Plastikteile enthalten, teilte Nestlé USA am Donnerstag mit.

Der freiwillige Rückruf beziehe sich auf drei Chargen, die vom 1. bis zum 3. August produziert worden seien, heisst es in der Mitteilung. Nestlé sei von einer "kleinen Anzahl" von Konsumenten auf das Problem aufmerksam gemacht worden, Krankheiten oder Verletzungen seien keine bekannt. Bereits Mitte Oktober hatte der Nahrungsmittelkonzern in den USA das Produkt "Stuffed Chocolate Chip Cookie Dough mit Fudge-Füllung" wegen der gleichen Probleme zurückgerufen.

Nestlé arbeite mit der US-Gesundheitsbehörde FDA zusammen und werde mit ihr "in vollem Umfang kooperieren".

Die Nestlé-Aktie zeigt sich am Freitag an der SIX zeitweise 1,26 Prozent höher bei 109,52 Franken.

tp/ra

Arlington (awp)