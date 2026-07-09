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09.07.2026 10:38:00
Nestlé-Aktie fällt: Nahrungsmittelkonzern investiert eine halbe Milliarde in neue Fabrik in Thailand
Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé investiert 563 Millionen Franken in den Bau einer neuen Nescafé-Produktionsstätte in Thailand.
Vevey (awp) -Das Werk in der Provinz Samut Prakan südlich der Hauptstadt Bangkok soll Ende 2028 den Betrieb aufnehmen und die Produktionskapazität für löslichen Kaffee, Kaffeemischungen und trinkfertige Kaffeegetränke in Südostasien erhöhen.
Die Fabrik wird mit modernen Automatisierungs- und KI-gestützten Systemen ausgestattet und über ein integriertes Distributionszentrum verfügen, um Lieferzeiten zu verkürzen und die Lagerbewirtschaftung zu verbessern, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Nestlé rechnet mit mehr als 500 neuen Arbeitsplätzen. Zudem sollen jährlich lokale Rohstoffe und Zutaten im Wert von über 100 Millionen Franken bezogen werden.
Das Projekt wird von der thailändischen Investitionsbehörde unterstützt und knüpft an Nestlés langjähriges Engagement im thailändischen Kaffeesektor an. Nach Angaben des Unternehmens zählt Thailand zu seinen wichtigsten Kaffeemärkten weltweit.
Die Nestlé -Aktie verliert an der SIX zeitweise 1,05 Prozent auf 82,23 CHF.
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