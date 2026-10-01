Nestlé-Aktie: Experten empfehlen Nestlé im September mehrheitlich zum Kauf

14 Analysten gaben ihre Einschätzung der Nestlé-Aktie preis.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 12 Analysten stufen die Anteilsscheine von Nestlé mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 83,86 CHF, was einem erwarteten Anstieg von 7,84 CHF zum aktuellen SWX-Stand der Nestlé-Aktie von 76,02 CHF entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 74,00 CHF -2,66 30.09.2026 UBS AG 81,00 CHF 6,55 29.09.2026 Deutsche Bank AG 82,00 CHF 7,87 29.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 90,00 CHF 18,39 29.09.2026 Jefferies & Company Inc. 94,00 CHF 23,65 28.09.2026 Deutsche Bank AG 82,00 CHF 7,87 21.09.2026 Jefferies & Company Inc. 99,00 CHF 30,23 18.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 90,00 CHF 18,39 18.09.2026 Bernstein Research 74,00 CHF -2,66 17.09.2026 Bernstein Research 74,00 CHF -2,66 16.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 90,00 CHF 18,39 08.09.2026 Bernstein Research 74,00 CHF -2,66 07.09.2026 UBS AG 80,00 CHF 5,24 02.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 90,00 CHF 18,39 02.09.2026

Redaktion finanzen.ch