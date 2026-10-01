Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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01.10.2026 10:00:39
Nestlé-Aktie: Experten empfehlen Nestlé im September mehrheitlich zum Kauf
So geht es mit der Nestlé-Aktie Experten zufolge weiter.
14 Analysten gaben ihre Einschätzung der Nestlé-Aktie preis.
2 Experten sehen das Papier als Kauf, 12 Analysten stufen die Anteilsscheine von Nestlé mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 83,86 CHF, was einem erwarteten Anstieg von 7,84 CHF zum aktuellen SWX-Stand der Nestlé-Aktie von 76,02 CHF entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|74,00 CHF
|-2,66
|30.09.2026
|UBS AG
|81,00 CHF
|6,55
|29.09.2026
|Deutsche Bank AG
|82,00 CHF
|7,87
|29.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|90,00 CHF
|18,39
|29.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|94,00 CHF
|23,65
|28.09.2026
|Deutsche Bank AG
|82,00 CHF
|7,87
|21.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|99,00 CHF
|30,23
|18.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|90,00 CHF
|18,39
|18.09.2026
|Bernstein Research
|74,00 CHF
|-2,66
|17.09.2026
|Bernstein Research
|74,00 CHF
|-2,66
|16.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|90,00 CHF
|18,39
|08.09.2026
|Bernstein Research
|74,00 CHF
|-2,66
|07.09.2026
|UBS AG
|80,00 CHF
|5,24
|02.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|90,00 CHF
|18,39
|02.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Jefferies & Company Inc.
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|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|29.09.26
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