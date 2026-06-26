Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Medienbericht
|
26.06.2026 06:57:00
Nestlé-Aktie: Ex-Chef Laurent Freixe fordert wohl Aktienpaket ein
Der wegen einer verschwiegenen Beziehung mit einer Mitarbeiterin Hals über Kopf rausgeworfene ehemalige Nestlé-Chef Laurent Freixe will seinen Bonus und entgangene Aktienpakete zurückfordern.
Laut dem Beitrag vertritt Freixe die Auffassung, dass die Entlassung seinem Ruf und seiner Erwerbsfähigkeit in ungerechtfertigter Weise geschadet habe. Er fordere daher die anteilige Auszahlung seines Bonus' für die Monate vor seiner Kündigung wie auch die Rückgabe von nicht ausgeübten Aktienpaketen über die Dauer von drei Jahren, die ihm wegen des Missverhaltens entzogen worden waren. Bloomberg beruft sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, die jedoch anonym bleiben wollten.
"Laurent Freixe bestreitet sowohl die Gründe als auch die Art und Weise seiner Entlassung", zitiert Bloomberg Freixes Anwältin Vanessa Chambour. Er sei ohne Anhörung entlassen und seiner "rechtmässig verdienten Vergütung beraubt worden", so die Anwältin weiter.
Dadurch seien sein Ruf und seine Fähigkeit, seine Karriere fortzusetzen, in unverhältnismässiger Weise geschädigt worden. Die Anwältin verwies zudem auf die fast 40-jährige Tätigkeit von Freixe bei Nestlé. Einzelheiten zu den Forderungen wollte sie allerdings nicht nennen.
Nestlé und die Anwaltskanzlei des Konzerns lehnten eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg ab. Auch Freixe wollte sich nicht äussern. Auch gegenüber der Nachrichtenagentur AWP wollte sich Nestlé nicht zum Fall äussern.
cg/jb/ls
Vevey (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle
Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.Weiterlesen!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ STMicroelectronics
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen nehmen nach Apple-Preiserhöhungen wieder Fahtr auf: SMI schwächer erwartet -- Asiens Börsen tiefrot
Am heimischen Aktienmarkt deutet sich ein tieferer Start an. An den Märkten in Asien kommt es zu einem Ausverkauf.