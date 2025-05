Nestlé-Aktie etwas fester: Nestlé plant offenbar Millionen-Investition bei Nescafé in Brasilien

Der Nahrungsmittelgigant habe zusätzliche Investitionen von 500 Millionen brasilianischen Real (73 Millionen Franken) angekündigt, schrieb die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag unter Berufung auf eine Firmenpräsentation.

Das Geld solle für den Ausbau der Nescafé-Fabrik in Montes Claros im Bundesstaat Minas Gerais und die Expansion bei den "Nestlé Professional"-Kaffeemaschinen verwendet werden. Der Betrag komme zu den Investitionen in Höhe von 1 Milliarde Real hinzu, die das Unternehmen letztes Jahr angekündigt habe, hiess es weiter.

An der SIX steht die Nestlé-Aktie am Freitag zeitweise 0,14 Prozent höher bei 88,27 Franken.

