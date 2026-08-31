Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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31.08.2026 18:00:38
Nestlé-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Nestlé-Aktie in den Fokus genommen.
Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Analyse der Nestlé-Aktie abgegeben.
1 Analyst empfiehlt die Nestlé-Aktie mit Kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der Nestlé-Aktie.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 87,67 CHF für die Nestlé-Aktie, was einem Anstieg von 8,85 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von 78,82 CHF gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|74,00 CHF
|-6,12
|20.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|90,00 CHF
|14,18
|17.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|99,00 CHF
|25,60
|05.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
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|Nestlé Underperform
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|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
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|Bernstein Research
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