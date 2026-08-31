Nestlé-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Analyse der Nestlé-Aktie abgegeben.

1 Analyst empfiehlt die Nestlé-Aktie mit Kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der Nestlé-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 87,67 CHF für die Nestlé-Aktie, was einem Anstieg von 8,85 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von 78,82 CHF gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 74,00 CHF -6,12 20.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 90,00 CHF 14,18 17.08.2026 Jefferies & Company Inc. 99,00 CHF 25,60 05.08.2026

Redaktion finanzen.ch