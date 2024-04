Nestlé-Aktie dennoch stärker: Durchsuchungen bei Nestlé in Frankreich wegen Plastikflaschendeponien

"Die Untersuchung läuft und wir arbeiten natürlich weiterhin voll und ganz mit den Behörden zusammen", erklärte ein Sprecher von Nestlé Waters gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Er bestätigte damit eine Meldung von "France Bleu Lorraine".

"Wir arbeiten unter der Kontrolle der Umweltbehörden. Wir haben uns verpflichtet, zu handeln und alles zu finanzieren, was bezüglich der Verwaltung dieser ehemaligen Abfalldeponien notwendig sein wird", fuhr er fort.

"Zwei Drittel der betroffenen Standorte wurden bereits von Nestlé Waters gereinigt und wir warten auf die Rückmeldung der Umweltbehörden, um die beste Managementoption für die letzten drei Standorte zu präzisieren", erklärte der Konzern in einer Mitteilung an die AFP.

Nestlé, das 1969 Aktionär von Vittel wurde, versichert, dass "diese alten Abfalldepots aus den 60er Jahren stammen, bevor Nestlé Waters Eigentümer wurde".

Am Mittwoch steigen Nestlé-Aktien an der SIX zeitweise um 0,45 Prozent auf 93,92 Franken.

Metz (awp/afp)