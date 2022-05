Nestlé-Aktie dennoch im Rückwärtsgang: Fitch bestätigt "A+"-Rating

Der Ausblick bleibt dabei 'stabil', wie Fitch am Mittwochabend mitteilte.

Die Rating-Einschätzung reflektiere die Erwartung einer stabilen operativen Leistung des Nahrungsmittelkonzerns, heisst es in der Mitteilung. Nestlé könne die Kosteninflation durch Preiserhöhungen und Einsparungen managen. Die Kosteninflation sollte nur eine begrenzte Auswirkung auf den Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBTIDA) in den Jahren 2022 und 2023 haben, schätzt Fitch.

Fitch erwarte zudem, dass sich die Verschuldungsrate von Nestlé durch das jüngste Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 20 Milliarden Franken im Zeitraum 2022 bis 2024 den Niveaus annähere, die mit einem "A+"-Rating konsistent seien. Die Experten der Ratingagentur erwarten aber auch ein gutes organisches Umsatzwachstum aufgrund der Neuausrichtung des Produktportfolios durch den Westschweizer Konzern.

Am Donnerstag sackt die Nestlé-Aktie an der SIX zeitweise um 3,5 Prozent auf 115,12 Franken ab.

