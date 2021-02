Nestlés Kassen klingelten 2020 dank Tierfutter und Vitaminen

Die Konsumenten deckten sich insbesondere mit Tierfutter, Kaffee und Gesundheitsprodukten ein. In der Folge wuchs der Nahrungsmittelmulti aus eigener Kraft um 3,6 Prozent.

Damit übertraf Nestlé die Erwartungen der Finanzgemeinde (+3,5%). Im Schlussquartal schaffte der Hersteller von Kitkat-Schokolade, Nespresso-Kaffee und Felix-Katzenfutter ein Plus von 3,9 Prozent, womit sich das Tempo nach flotten 4,9 Prozent im dritten Quartal erwartungsgemäss etwas verlangsamt hat.

Am stärksten wurde das Wachstum im Gesamtjahr von den Purina-Heimtierprodukten angekurbelt, wie Nestlé am Donnerstag mitteilte. Milchprodukte seien im hohen einstelligen Bereich gewachsen und Kaffee im mittleren einstelligen Bereich.

Starbucks zieht

Als lohnende Investition erwies sich der Vertriebsdeal mit Starbucks: Der Umsatz mit den entsprechenden Produkten kletterte auf 2,7 Milliarden Franken und generierte 2020 einen zusätzlichen Umsatz von über 400 Millionen, wie es im Communiqué heisst. Auch Gesundheitsprodukte legten mit zweistelligen Raten zu.

Dabei gelangen die Verkaufssteigerungen vor allem über Kanäle wie den Detail- und Onlinehandel. Die Onlineumsätze legten um fast die Hälfte zu und steuern inzwischen 12,8 Prozent zum Umsatz bei.

Dagegen litt das Ausserhaus-Geschäft unter den Schutzmassnahmen gegen die Pandemie. So schrumpfte das stark von Hotels und Restaurants abhängige Wassergeschäft weiter. Erst am (gestrigen) Mittwoch gab Nestlé den Verkauf des nordamerikanischen Wassergeschäfts an die US-Finanzinvestoren One Rock Capital Partners und Metropoulos & Co für 4,3 Milliarden Dollar bekannt.

Wechselkurse bremsten

Der ausgewiesene Umsatz ging aufgrund der Verkäufe von Firmenteilen sowie des starken Franken indes um 7,9 Prozent auf 84,3 Milliarden Franken zurück. So hatte Nestlé etwa das Hautpflegegeschäft sowie das US-Glacégeschäft verkauft.

Am Umsatz verdiente Nestlé auf Stufe Betriebsgewinn 17,7 Prozent und damit etwas mehr als noch im Vorjahr mit 17,6 Prozent. In absoluten Zahlen sank entsprechend dem tieferen Umsatz und der negativen Wechselkurseffekte auch der bereinigte Betriebsgewinn um 8,3 Prozent auf 14,9 Milliarden, der Reingewinn um 3,0 Prozent auf 12,2 Milliarden Franken.

Dividende erhöht

Die Aktionäre sollen mit einer Dividende von 2,75 Franken pro Aktie am Gewinn teilhaben, im vergangenen Jahr hatte Nestlé 2,70 Franken je Aktie ausgeschüttet.

Für das laufende Jahr erwartet Nestlé eine weitere Steigerung beim organischen Umsatzwachstum in Richtung eines mittleren einstelligen Wachstums. Auch die zugrunde liegende operative Ergebnismarge solle sich "kontinuierlich moderat" verbessern. Dazu werden Steigerungen sowohl beim zugrunde liegenden Gewinn je Aktie zu konstanten Wechselkursen als auch bei der Kapitaleffizienz erwartet.

Mittelfristig peilt Nestlé weiterhin ein mittleres einstelliges Umsatzwachstum an. Bei der operativen Marge soll es eine anhaltende moderate Verbesserung geben.

Nestlé schlägt Lindiwe Majele Sibanda für Zuwahl in VR vor

Nestlé erhält eine neue Verwaltungsrätin. Der Konzern schlägt Lindiwe Majele Sibanda zur Wahl in das Leitungsgremium vor. Sie ist laut Mitteilung vom Donnerstag Professorin sowie Direktorin und Vorsitzende des Centre of Excellence in Sustainable Food Systems der African Research Universities Alliance an der Universität Pretoria, Südafrika. Sie ist Staatsangehörige von Simbabwe.

Ursula Burns, Verwaltungsratsmitglied seit 2017, habe derweil entschieden, sich nicht zur Wiederwahl zu stellen. Die anderen Mitglieder inklusive des Präsidenten sollen wiedergewählt werden.

Mit Lindiwe Majele Sibanda setzt sich der Verwaltungsrat den Angaben zufolge aus 14 Personen zusammen, wovon 12 unabhängige Mitglieder sind. Man sei bestrebt, den Verwaltungsrat kontinuierlich um vielfältige Erfahrungen und individuelle Sichtweisen zu ergänzen sowie seine kulturelle Vielfalt und Diversität zu steigern.

Die ordentliche Generalversammlung findet am 15. April 2021 statt. Sie werde wie letztes Jahr wegen der Corona-Pandemie ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre stattfinden müssen, heisst es in der Mitteilung. Man werde dabei neben den üblichen Erläuterungen zu Strategie, finanziellem Erfolg und Vergütung auch einen Überblick über den nichtfinanziellen Leistungsausweis geben.

tt/uh

Vevey (awp)