Nestlé will Dividende weiter anheben - Nestlé-Aktie steigt

Nestlé ist bestrebt, diese langjährige Tradition einer jährlichen Erhöhung der Dividende in Schweizer Franken fortzusetzen", sagte Präsident Paul Bulcke am Donnerstag laut Redetext bei der virtuellen Generalversammlung des Weltmarktführers aus Vevey.

Nestlé will für das vergangene Geschäftsjahr 2,75 Franken je Aktie an seine Eigentümer auszahlen und damit fünf Rappen Franken mehr als zuletzt. Der Hersteller von KitKat-Schokoriegeln und Maggi-Tütensuppen will kommenden Donnerstag Umsatzzahlen für das erste Quartal veröffentlichen.

Konzernchef Mark Schneider bekräftigte zudem die Prognose: "Mit Blick auf das Jahr 2021 erwarten wir eine weitere Verbesserung des organischen Wachstums, der Profitabilität und der Kapitaleffizienz im Einklang mit unserem Wertschöpfungsmodell."

An der Zürcher Börse verteuert sich die Nestlé-Aktie zeitweise um 0,35 Prozent auf 107,68 Franken.

Nestlé-Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu

Die Aktionäre des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé haben an der Generalversammlung vom Donnerstag allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. So wurden etwa die vorgeschlagene Dividende von 2,70 Franken pro Aktie und die geplante Kapitalherabsetzung bewilligt, wie Nestlé mitteilte.

Ferner wurde Lindiwe Majele Sibanda zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats gewählt. Sie ist Professorin sowie Direktorin und Vorsitzende des "Centre of Excellence in Sustainable Food Systems" der African Research Universities Alliance an der Universität Pretoria, Südafrika. Ursula Burns, Verwaltungsratsmitglied seit 2017, hatte sich nicht zur Wiederwahl gestellt.

Die Aktionäre wählten den Präsidenten Paul Bulcke und alle anderen Mitglieder des Verwaltungsrats individuell für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Lagebericht und die Konzernrechnung wurden genehmigt. Erstmals stimmten die Aktionäre in einer Konsultativabstimmung auch über den von Nestlé vorgestellten Aktionsplan zur Senkung ihrer Netto-Treibhausgasemissionen auf Netto-Null bis 2050 ab und stimmten ihm zu.

Die Aktionäre übten laut Mitteilung ihr Stimmrecht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter aus, der 58,2 Prozent des Aktienkapitals und 79,9 Prozent der stimmberechtigten Aktien vertrat.

ra/

Zürich (awp/sda/reu)