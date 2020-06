Nestlé prüft Optionen für Nestlé Waters in Nordamerika

Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé richtet sein Wassergeschäft neu aus und prüft Optionen, darunter auch ein möglicher Verkauf der Mehrheit am Nestlé-Wassergeschäfts in Nordamerika (USA und Kanada).

Nach einer Sitzung des Verwaltungsrats teilte der Konzern mit, man werde sich verstärkt auf seine bekannten internationalen Marken und jene für Premium-Mineralwasser konzentrieren. Zudem soll in den Bereich der "gesunden Flüssigkeitszufuhr" wie funktionelles Wasser investieren werden. In dem Bereich will Nestlé auch strategische Übernahmen in Betracht ziehen.

Gleichzeitig sei der Verwaltungsrat zum Schluss gekommen, dass die regionalen Quellwassermarken, das Geschäft mit aufbereitetem Flaschenwasser und der Getränkelieferservice von Nestlé Waters in Nordamerika sich ausserhalb der geplanten Neuausrichtung befänden, so die Gesellschaft weiter. Die Prüfung, welche Optionen es für das Geschäft gebe, soll bis Anfang 2021 abgeschlossen sein.

Das Geschäft von Nestlé Waters in Nordamerika erwirtschaftete im Jahr 2019 ohne internationale Marken einen Umsatz von rund 3,4 Milliarden Schweizer Franken. Es umfasst, neben den beibehaltenen internationalen Marken, regionale US-Quellwassermarken wie Poland Spring, Deer Park, Ozarka oder Zephyrhills. Dazu gehören ausserdem der Getränkelieferservice Readyrefresh.

FRANKFURT (Dow Jones)