Nestlé-Kaffeekette Blue Bottle wartet mit Europa-Expansion zu

Die seit 2017 mehrheitlich zum Nestlé-Konzern gehörende kalifornische Kaffeekette Blue Bottle wird vorerst noch nicht nach Europa expandieren.

"Unser Fokus liegt aktuell auf den USA und Asien", teilte das in Oakland domizilierte Unternehmen laut einem Bericht der "Handelszeitung" (Donnerstagausgabe) mit.

Vor zwei Jahren hatte Marco Settembri, Nestlé-Chef für Europa, den Mittleren Osten und Afrika laut dem Zeitungsbericht noch erklärt, eine Expansion nach Europa sei möglich. Doch daraus wird demnach im Moment nichts.

Dagegen treibt Blue Bottle den Ausbau in Japan voran, wie es weiter hiess. Zwanzig Shops betreiben die Kaffee-Brüher in Japan, 14 davon in der Hauptstadt Tokio, drei in Kyoto, zwei in Yokohama und einen in Kobe. Der Grund: Japan habe zwar eine Teekultur, im Alltag und ausser Haus werde aber sehr viel Kaffee getrunken.

