Nestlé ernennt Bernard Meunier zum Nachfolger von Patrice Bula bei Nespresso

In der Geschäftsleitung des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé kommt es zu Änderungen.

Patrice Bula, Leiter Strategic Business Units, Marketing, Sales and Nespresso, geht Ende Februar 2021 in Pension. Zum Nachfolger wurde Bernard Meunier ernannt, der derzeit Nestlé Purina PetCare EMENA leitet, wie die Gesellschaft am Donnerstag mitteilte.

Patrice Bula war über 40 Jahre für Nestlé tätig. In dieser Zeit hatte er verschiedene Führungspositionen in wichtigen Märkten wie China, Deutschland oder Südafrika inne gehabt. Bernard Meunier, der seine neue Funktion am 1. März 2021 übernehmen wird, arbeitet seit 35 Jahren für Nestlé.

Ausserdem wird David Rennie, Leiter der Kaffee-Marken, per 1. März 2021 in die Geschäftsleitung aufgenommen. Die Ernennung von Rennie in die Geschäftsleitung spiegle den strategischen Charakter seiner Rolle wider, da Kaffee eine der wichtigsten Wachstumssäulen von Nestlé sei, heisst es.

sig/cf

Vevey (awp)