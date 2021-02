Nestlé erhöht Anteil an Tierklinikbetreiber IVC

Vevey (awp) - Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat seinen Anteil an IVC Evidensia, einem Betreiber von Veterinärkliniken, aufgestockt. Man bleibe allerdings Minderheitsaktionär, teilte Nestlé am Dienstagabend mit. Detailliertere Angaben zur Höhe der Beteiligung und zum finanziellen Engagement wurden nicht gemacht.

IVC betreibt über 1'500 Tierkliniken und -spitäler in Europa und beschäftigt rund 22'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nestlé hatte sich im Frühjahr 2019 an der Gesellschaft beteiligt mit dem Ziel, dass die Nestlé-Tochter Purina PetCare enger mit Forschern und Veterinärmediziner in der Entwicklung von Tiernahrung zusammenarbeiten kann.

rw/