TORONTO, le 23 juin 2021 /CNW/ - Nestlé Canada procède au rappel de DRUMSTICK desserts glacés en cornet Sans produits laitiers Vanille et tourbillons de chocolat (lot 105303735). Ce produit a été initialement rappelé le 16 avril 2021; le rappel fait l'objet d'une nouvelle publication, car une petite quantité du produit a été distribuée par erreur. Le produit n'a été expédié qu'à des endroits limités dans l'Est ontarien, au Québec et dans les Provinces de l'Atlantique. Ce rappel ne touche aucun autre produit Drumstick ou Nestlé au Canada.

Le rappel initial a été effectué en raison de la présence potentielle de petites traces de produits laitiers (protéines de lactosérum) dans des DRUMSTICK desserts glacés en cornet Sans produits laitiers Vanille et tourbillons de chocolat.

Produits touchés au Canada :

DRUMSTICK desserts glacés en cornet Sans produits laitiers Vanille et tourbillons de chocolat

4 x 120 millilitres

Nous travaillons avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments et nous émettons immédiatement un avis à tous nos clients qui ont reçu ces produits et nous prenons les mesures nécessaires pour que tous les produits soient retirés des tablettes.

Les consommateurs de l'est de l'Ontario, du Québec et des Provinces de l'Atlantique qui ont acheté ces produits et qui ont une allergie aux produits laitiers doivent communiquer avec le Service aux consommateurs pour obtenir un remboursement, puis jeter le produit. Les coordonnées sont les suivantes :

Téléphone : 1 800 387-4636 de 10 h à 16 h HE

Courriel : consumer.care@ca.nestle.com de 10 h à 18 h HE

SOURCE Nestle Canada Inc.