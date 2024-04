Nestlé-Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Nestlé-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen für das erste Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 84,50 Franken belassen. Der Lebensmittelkonzern habe sehr schwach abgeschnitten, weshalb er nun die Konsensschätzungen in Gefahr sehe, schrieb Analyst David Hayes am Donnerstag in einer ersten Reaktion.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Nestlé-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:05 Uhr 3.1 Prozent im Minus bei 91.08 CHF. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 7.22 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via SIX SX 3’948’846 Nestlé-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2024 verlor die Aktie 3.6 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 01:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / 01:59 / ET



