Nestlé-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Nestlé-Aktie mit Neutral ein

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach einer Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Franken belassen. Das Management habe das Wachstumsziel für das kommende Jahr nicht bestätigt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch zur erwarteten Profitabilität 2025 habe sich der Lebensmittelriese nicht geäussert.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Nestlé-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Nestlé-Aktie wies um 17:35 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 5.1 Prozent auf 88.82 CHF abwärts. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 18.22 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 8’694’379 Nestlé-Aktien. Das Papier sank seit Beginn des Jahres 2024 um 5.9 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Nestlé am 25.07.2024 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2024 / 15:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2024 / 15:55 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.