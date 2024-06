Nestlé-Aktie freundlich: Bernstein-Analyst sieht Marktanteilgewinn in China

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 105 Franken auf "Market-Perform" belassen. Chinas Online-Einzelhandel habe im Mai beeindruckt, schrieb Analyst Bruno Monteyne in seinem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar. Die meisten europäischen Konsumgüterhersteller hätten Marktanteile gewonnen, mit Ausnahme von Henkel.

An der SIX steigt die Nestlé-Aktie am Freitag zeitweise um 0,65 Prozent auf 95,72 Franken. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Analyse um 09:36 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0.6 Prozent auf 95.64 CHF. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 9.79 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten via SIX SX 232’155 Nestlé-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 1.3 Prozent zu Buche. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

