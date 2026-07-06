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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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Experten-Analyse 06.07.2026 15:49:44

Nestlé-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Hold bewertet

Nestlé-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Hold bewertet

Deutsche Bank AG hat eine umfassende Prüfung der Nestlé-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Nestlé
83.13 CHF -1.69%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle auf "Hold" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Der Nahrungsmittelkonzern verzeichne derzeit die im Jahresvergleich höchste Steigerung bei den Kosteneinsparungen und das höchste Niveau an zusätzlichen Ausgaben, schrieb Tom Sykes in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Die entscheidende Frage werde nun sein, ob sich diese Entwicklung auch dann fortsetze, wenn die zusätzlichen Ausgaben zurückgingen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Nestlé-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 15:33 Uhr fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0.8 Prozent auf 83.89 CHF ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 2.25 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 825’498 Nestlé-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 10.9 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 23.07.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com
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