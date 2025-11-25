Nestlé-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Market-Perform bewertet

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 79 Franken belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus den USA für die zwei Wochen bis zum 15. November. Kosmetikunternehmen wie L'Oreal und Beiersdorf hätten starken Wertwachstum gezeigt bei den Verkäufen. Absatzseitig hätten Nestle, Reckitt und L'Oreal eine robuste Entwicklung gezeigt. In die Periode sei aber auch der frühe Black-Friday-Verkauf von Walmart gefallen.

Aktienauswertung: Die Nestlé-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie verlor um 14:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0.8 Prozent auf 79.90 CHF. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 1.13 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 625’081 Nestlé-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2025 um 10.5 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Nestlé wird am 19.02.2026 gerechnet.

