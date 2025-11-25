Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktuelle Analyse im Blick
|
25.11.2025 15:04:44
Nestlé-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Market-Perform bewertet
Die Nestlé-Aktie wurde von Bernstein Research genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 79 Franken belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus den USA für die zwei Wochen bis zum 15. November. Kosmetikunternehmen wie L'Oreal und Beiersdorf hätten starken Wertwachstum gezeigt bei den Verkäufen. Absatzseitig hätten Nestle, Reckitt und L'Oreal eine robuste Entwicklung gezeigt. In die Periode sei aber auch der frühe Black-Friday-Verkauf von Walmart gefallen.
Aktienauswertung: Die Nestlé-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktie verlor um 14:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0.8 Prozent auf 79.90 CHF. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 1.13 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 625’081 Nestlé-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2025 um 10.5 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Nestlé wird am 19.02.2026 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 11:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
12:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
12:26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé gewinnt am Dienstagvormittag an Boden (finanzen.ch)
|
24.11.25