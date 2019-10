Nestlé-Aktie verliert: Weiteres Wachstum - Neuer Aktienrückkauf

Nestlé ist in den ersten neun Monaten 2019 im Rahmen der Erwartungen gewachsen und hält für das Gesamtjahr an seinen bisherigen Prognosen fest.

Ausserdem sollen in den nächsten Jahren weitere Milliarden an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

Der Westschweizer Konzern hat vor allem von einer "anhaltenden Dynamik" in seinem grössten Markt USA und einem "sehr starken Wachstum" für seine Haustierfutter-Marke Purina weltweit profitiert. Das organische Wachstum als zentrale Wachstumskennzahl lag in der Berichtsperiode bei 3,7 Prozent, wie der weltgrösste Nahrungsmittelhersteller am Donnerstag mitteilte.

Beim organischen Wachstum werden Akquisitions- und Wechselkurseffekte herausgerechnet, entsprechend ist auch vom Wachstum aus eigener Kraft die Rede. Die 3,7 Prozent setzten sich zusammen aus einem Mengenwachstum (RIG) von 3,0 Prozent und Preissteigerungen von 0,7 Prozent. Bei den Preisanpassungen habe sich die Dynamik im dritten Quartal "vorübergehend verlangsamt", was vor allem auf die schrittweise Umsetzung von Preisanpassungen und die rückläufigen Kaffeepreise zurückzuführen gewesen sei, so Nestlé.

Wechselkurse wirken sich negativ auf Umsatz aus

Der Gesamtumsatz stieg derweil um 2,9 Prozent auf 68,4 Milliarden Franken. Netto-Zukäufe wirkten sich hier mit 0,7 Prozent positiv aus. Mit dem Erwerb der Starbucks-Lizenz und dem Zukauf von Atrium Innovations seien die Veräusserungen (insbesondere Gerber Life Insurance) mehr als kompensiert worden, heisst es dazu. Einen negativen Einfluss von 1,5 Prozent auf den Umsatz hatten derweil die Wechselkurse.

Mit den vorgelegten Zahlen wurden die Schätzungen der Analysten in etwa erfüllt. Der AWP-Konsens lag für das organische Wachstum bei +3,7 Prozent (RIG +2,8%) und für den Umsatz bei 68,7 Milliarden Franken.

Alle Produktkategorien verzeichneten laut den Angaben ein positives Wachstum. Die grössten Beiträge leisteten die Purina-Produkte sowie Kaffee. Die Lancierung von Starbucks-Produkten sei ebenfalls auf eine starke Nachfrage gestossen und werde in weiteren Ländern fortgesetzt. Derzeit sind sie bereits in 34 Ländern käuflich.

Nestlé Health Science habe "gute Fortschritte" erzielt und erreichte im dritten Quartal ein hohes einstelliges Wachstum. Das Wachstum im Wassergeschäft sei derweil verhalten geblieben, was auf hohe Vergleichswerte bei den Preisanpassungen und eine enttäuschende Sommersaison in Europa zurückzuführen sei. Das Wassergeschäft wird entsprechend restrukturiert, wie Nestlé am Donnerstag ebenfalls mitteilte. Es wird ab kommendem Jahr in die drei geografischen Zonen der Gruppe integriert.

Transformation "auf Kurs"

"Wir sind mit unserem Neunmonatsergebnis zufrieden und haben weitere Fortschritte auf dem Weg zu unseren Finanzzielen für 2020 erzielt", wird CEO Mark Schneider in der Mitteilung zitiert. Die Transformation des Portfolios sei "vollständig" auf Kurs. Die Prüfung strategischer Optionen für Herta Charcuterie dauere allerdings noch an und werde voraussichtlich bis Ende 2019 abgeschlossen sein, heisst es dazu.

Für das Gesamtjahr 2019 bestätigt Nestlé den Ausblick und erwartet ein organisches Umsatzwachstum von rund 3,5 Prozent und eine (bereinigte) operative Marge von mindestens 17,5 Prozent. Auch der Gewinn je Aktie zu konstanten Wechselkursen und die Kapitaleffizienz sollen verbessert werden.

Ausserdem hat der Verwaltungsrat beschlossen, im Zeitraum von 2020 bis 2022 bis zu 20 Milliarden an die Aktionäre auszuschütten, hauptsächlich in Form von Aktienrückkäufen. Ein laufendes Programm über ebenfalls diesen Betrag wird Ende 2019 planmässig abgeschlossen sein.

Die Ausschüttung soll laut Nestlé primär über ein Anfang 2020 startendes Aktienrückkaufprogramms erfolgen. Der Verwaltungsrat könne zudem im Zeitraum bis 2022 jeweils erwägen, einen Teil des Gesamtbetrags als eine oder mehrere Sonderdividenden auszuschütten. Die ordentliche Dividendenpolitik soll derweil beibehalten werden.

Nestlé-Aktie unter Druck

Die Aktien des Nahrungsmittelkonzerns stehen am Donnerstag etwas unter Abgabedruck. Nach einer bereits verhaltenen Eröffnung bauten die Titel ihre Anfangsverluste noch aus und rutschten ans Tabellenende des SMI. Die am Morgen vorgelegten Umsatzzahlen haben keine grossen Überraschungen gebracht. Der Konzern erfüllt mit seinen Verkäufen nach neun Monaten die Markterwartungen knapp. Allerdings hält er trotz anders lautenden Hoffnungen einiger Analysten an den bisherigen Wachstums- und Margenvorgaben für das Gesamtjahr fest.

Nach dem Allzeithoch vom vergangenen September und zuletzt einer eher seitwärts verlaufenen Entwicklung, kämen Gewinnmitnahmen nicht überraschend, heisst es in Marktkreisen. Die geplante Rückführung von 20 Milliarden Franken über die nächsten drei Jahre an die Aktionäre kommt hingegen gut an und dürfte den Kurs nach unten etwas absichern.

Um 16.30 Uhr stehen Nestlé 2 Prozent tiefer bei 103,94 Franken.

Mit 3,7 Prozent blieb das organische Umsatzwachstum von Nestlé zwischen Juli und September etwas unter den erwarteten 3,9 Prozent zurück. Auf die gesamten ersten neun Monate betrachtet hingegen resultierte ein organisches Wachstum von ebenfalls 3,7 Prozent, was sich mit den Markterwartungen deckt.

Positiv hebt die Credit Suisse vor allem die Wachstumsbeschleunigung in Nordamerika sowie das anhaltend hohe Wachstum in den Schwellenländern hervor. Einzig im Schlüsselmarkt China macht die Grossbank eine gewisse Schwäche bei der Absatzentwicklung aus.

Goldman Sachs streicht in einem Kommentar die schwachen Kaffeepreise sowie das Preisumfeld im Segment Wassser hervor. Die Zürcher Kantonalbank schreibt, dass das organische Umsatzwachstum auf das dritte Quartal bezogen nicht ganz so gut wie erwartet ausgefallen sei. Von der Entwicklung der Absatzpreise sei auf ein in einigen Märkten schwieriges Preisumfeld zu schliessen. Was die Kapitalrückführungspläne Nestlés betrifft, hatte die Bank nach dem Verkauf von Nestlé Skin Health bereits mit einem neuen Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 10 bis 20 Milliarden Franken gerechnet.

Auch die US-Investmentbank Jefferies hat eine grössere Kapitalrückführung erwartet. Diese sei zwar zu begrüssen, dürfte aber im Aktienkurs schon weitgehend eingepreist sein, heisst es dort. Die Bank Vonrtobel warnt gleichzeitig, dass das ausgezeichnete Abschneiden der beiden rentabelsten Divisionen PetCare und Kaffee nicht über die anhaltenden Probleme in der Wassersparte oder in einigen Bereichen in China hinwegtäuschen dürfe.

Was die diesjährigen Zielvorgaben anbetrifft, so hält Nestlé an den bisherigen Zielen für 2019 fest. Angestrebt wird ein organisches Umsatzwachstum um die 3,5 Prozent sowie eine zugrundeliegende operative Marge von mindestens 17,5 Prozent. Das Unternehmen sieht sich zudem auf Kurs auf die bis Ende 2020 definierten Mittelfristziele.

Wie aus dem hiesigen Berufshandel verlautet, liefen die Erwartungen einiger Analysten im Vorfeld der Veröffentlichung der Neunmonatsumsatzzahlen etwas aus dem Ruder. Während die einen Analysten von Neuigkeiten rund um weitere Bereichsverkäufe sowie einem neuen Aktienrückkaufprogramm ausgegangen seien, hätten andere übertrieben hohe Wachstumserwartungen an das dritte Quartal gehabt. Dazu passen die aktuellen Gewinnmitnahmen.

S&P: Nestlé-Kapitalausschüttung ohne negative Auswirkung auf Rating

Die am Morgen von Nestlé angekündigte Kapitalausschüttung an die Aktionäre von bis zu 20 Milliarden Franken über die nächsten drei Jahre sollte sich nicht negativ auf das Kreditrating des Konzerns auswirken. Dies schreibt die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) in einer Mitteilung vom Donnerstag. Das aktuelle Rating für Nestlé liegt bei "AA-".

Rund die Hälfte der 20 Milliarden, die hauptsächlich via Aktienrückkäufe an die Firmeneigner gehen soll, werde Nestlé mit den 10,2 Milliarden Franken aus dem jüngst abgeschlossenen Verkauf von Nestlé Skin Health finanzieren. S&P geht nun davon aus, dass der Konzern den Rest mit dem Cashflow finanzieren kann.

Die operative Performance des Unternehmens sollte dank der Expansion in wachstumsstarke Kategorien wie Heimtierpflege und Kaffee sowie der zunehmenden Penetration in Asien weiterhin von den Wachstumsaussichten profitieren, heisst es weiter. Dies sollte es Nestlé ermöglichen, die EBITDA-Basis von 2020-2021 auf 20 bis 21 Milliarden und den freien operativen Cashflow auf 11 bis 12 Milliarden pro Jahr zu erhöhen.

S&P prognostiziert gemäss den Angaben einen (bereinigten) Verschuldungsgrad von 1,8x-2,0x in den nächsten zwei Jahren, was den Erwartungen an das Rating entspreche. Die Agentur geht zudem von einer stabilen Dividendenpolitik und jährlichen Akquisitionen von 2 bis 3 Milliarden Franken aus, was zu einem (bereinigten) Verschuldungsgrad von 37 bis 42 Milliarden in den Jahren 2020-2021 führe.

Weiter entschulden will sich der Konzern gemäss früheren Angaben nicht und würde bei einer grösseren Akquisition vorübergehend auch ein tieferes Rating in Kauf nehmen ("Mid A"). Die Agentur geht aber davon aus, dass sich Nestlé eher auf mittelgrosse Deals konzentrieren wird. Nestlé-CEO Mark Schneider hat am Morgen gegenüber Journalisten bestätigt, dass man den Verschuldgungsgrad nicht weiter senken wolle.

Vevey (awp)