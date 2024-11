Nestlé-Aktie leichter nach jüngster Einstufung durch UBS AG

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Nestle vor dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 83 Franken auf "Neutral" belassen. Das Management dürfte die Notwendigkeit hervorheben, die Dynamik seiner wichtigsten Wachstumsmotoren wiederzubeleben, die schlechter laufenden Bereiche zu beseitigen, Ressourcen für Innovationen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit freizusetzen sowie die Bilanz zu stärken, schrieb Analyst Guillaume Delmas in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick.

Zeitweise verliert der Titel 0,83 Prozent auf 78,09 Franken. Die Aktie notierte auch um 10:06 Uhr schon mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0.2 Prozent auf 78.56 CHF. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 5.65 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten via SIX SX 612’169 Nestlé-Aktien den Besitzer. Das Papier sank seit Beginn des Jahres 2024 um 16.8 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Nestlé am 13.02.2025 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2024 / 02:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2024 / 02:40 / GMT



