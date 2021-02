Nestlé-Aktie im Minus: Nestlés Kassen klingelten 2020 - Nespresso und Gesundheitsprodukte gewinnen an Gewicht

Die Konsumenten deckten sich insbesondere mit Tierfutter, Kaffee und Gesundheitsprodukten ein. In der Folge wuchs der Nahrungsmittelmulti aus eigener Kraft um 3,6 Prozent.

Damit übertraf Nestlé die Erwartungen der Finanzgemeinde (+3,5%). Im Schlussquartal schaffte der Hersteller von Kitkat-Schokolade, Nespresso-Kaffee und Felix-Katzenfutter ein Plus von 3,9 Prozent, womit sich das Tempo nach flotten 4,9 Prozent im dritten Quartal erwartungsgemäss etwas verlangsamt hat.

Am stärksten wurde das Wachstum im Gesamtjahr von den Purina-Heimtierprodukten angekurbelt, wie Nestlé am Donnerstag mitteilte. Milchprodukte seien im hohen einstelligen Bereich gewachsen und Kaffee im mittleren einstelligen Bereich.

Starbucks zieht

Als lohnende Investition erwies sich der Vertriebsdeal mit Starbucks: Der Umsatz mit den entsprechenden Produkten kletterte auf 2,7 Milliarden Franken und generierte 2020 einen zusätzlichen Umsatz von über 400 Millionen, wie es im Communiqué heisst. Auch Gesundheitsprodukte legten mit zweistelligen Raten zu.

Dabei gelangen die Verkaufssteigerungen vor allem über Kanäle wie den Detail- und Onlinehandel. Die Onlineumsätze legten um fast die Hälfte zu und steuern inzwischen 12,8 Prozent zum Umsatz bei.

Dagegen litt das Ausserhaus-Geschäft unter den Schutzmassnahmen gegen die Pandemie. So schrumpfte das stark von Hotels und Restaurants abhängige Wassergeschäft weiter. Erst am (gestrigen) Mittwoch gab Nestlé den Verkauf des nordamerikanischen Wassergeschäfts an die US-Finanzinvestoren One Rock Capital Partners und Metropoulos & Co für 4,3 Milliarden Dollar bekannt.

Wechselkurse bremsten

Der ausgewiesene Umsatz ging aufgrund der Verkäufe von Firmenteilen sowie des starken Franken indes um 7,9 Prozent auf 84,3 Milliarden Franken zurück. So hatte Nestlé etwa das Hautpflegegeschäft sowie das US-Glacégeschäft verkauft.

Am Umsatz verdiente Nestlé auf Stufe Betriebsgewinn 17,7 Prozent und damit etwas mehr als noch im Vorjahr mit 17,6 Prozent. In absoluten Zahlen sank entsprechend dem tieferen Umsatz und der negativen Wechselkurseffekte auch der bereinigte Betriebsgewinn um 8,3 Prozent auf 14,9 Milliarden, der Reingewinn um 3,0 Prozent auf 12,2 Milliarden Franken.

Dividende erhöht

Die Aktionäre sollen mit einer Dividende von 2,75 Franken pro Aktie am Gewinn teilhaben, im vergangenen Jahr hatte Nestlé 2,70 Franken je Aktie ausgeschüttet.

Für das laufende Jahr erwartet Nestlé eine weitere Steigerung beim organischen Umsatzwachstum in Richtung eines mittleren einstelligen Wachstums. Auch die zugrunde liegende operative Ergebnismarge solle sich "kontinuierlich moderat" verbessern. Dazu werden Steigerungen sowohl beim zugrunde liegenden Gewinn je Aktie zu konstanten Wechselkursen als auch bei der Kapitaleffizienz erwartet.

Mittelfristig peilt Nestlé weiterhin ein mittleres einstelliges Umsatzwachstum an. Bei der operativen Marge soll es eine anhaltende moderate Verbesserung geben.

Bei Nestlé gewinnen Nespresso und Gesundheitsprodukte an Gewicht

Nestlé ist 2020 stark mit Nespresso-Kaffee und Gesundheitsprodukten von Nestlé Health Science gewachsen. Nun werden die beiden Geschäftsbereiche ab 2021 neu separat als eigenständige Segmente ausgewiesen. Zuvor waren sie bei den "übrigen Geschäften" enthalten.

Die Änderung reflektiere die gestiegenen finanziellen Beiträge und erhöhe die Transparenz bezüglich ihrer operativen Leistung, teilte Nestlé am Donnerstag mit den Jahreszahlen mit.

Der Umsatz von Nespresso kletterte 2020 auf 5,9 Milliarden Franken. Das organische Wachstum beschleunigte sich mit 7,0 Prozent auf die höchste Wachstumsrate seit sechs Jahren. Zum Vergleich: Das gesamte Kaffeegeschäft wuchs 2020 organisch um rund 5 Prozent, wie Nestlé-Finanzchef François-Xavier Roger an einer Online-Medienkonferenz vom Donnerstag sagte.

Besonders die Onlineverkäufe und das Vertuo-System mit den Riesenkaffeekapseln seien zweistellig gewachsen und hätten den Umsatzrückgang der Ausserhaus-Kanäle mehr als ausgeglichen, so Nestlé.

Der Umsatz von Nestlé Health Science stieg 2020 auf 3,3 Milliarden Franken, was einem organischen Wachstum von 12,2 Prozent entspricht. Dieses Wachstum sei von der hohen Nachfrage nach Produkten zur Unterstützung der Gesundheit und des Immunsystems angetrieben, so Nestlé. Zuletzt hatte der Konzern den Bereich auch mit Zukäufen kräftig ausgebaut.

Nestlé baut Konzern weiter um

Nestlé ist zuletzt beim laufenden Konzernumbau einen grossen Schritt weitergekommen: Mit dem nordamerikanischen Wassergeschäft trennt sich Nestlé von einem gewichtigen Bremsklotz. Auch 2021 soll der Umbau weitergehen.

Nestlé-Chef Mark Schneider zeigte sich an einer Telefonkonferenz vom Donnerstag zufrieden mit den Fortschritten der Zu- und Verkäufe. Vor einem Jahr hatte er erklärt, er sei noch nicht glücklich damit, dass es mehr Verkäufe als Übernahmen gegeben habe. Nestlé wolle dies besser ausbalancieren. Nun sei er deutlich glücklicher mit der Aktivität 2020, sagte Schneider. Man habe auch eine Pipeline an weiteren Projekten.

Seit 2017 hat Nestlé Unternehmensteile von rund 18 Prozent des damaligen Umsatzes ausgetauscht. Allein im vergangenen Jahr hat Nestlé Zukäufe und Veräusserungen mit einem Gesamtwert von 8,4 Milliarden Franken abgeschlossen. Zugekauft hat der Konzern etwa den Premium-Tierfutteranbieter Lily's Kitchen, sowie die Mahlzeitenlieferdienste Freshly in den USA und eine Mehrheitsbeteiligung an Mindful Chef in Grossbritannien.

Bremsklötze losgeworden

Abgestossen hat Nestlé derweil unter anderem das US-Glacégeschäft, Herta Charcuterie oder das chinesische Yinlu-Geschäft mit Erdnussmilch- und Reisporridge-Konserven in China. Am (gestrigen) Mittwoch vermeldete der Konzern zudem, einen Käufer für das nordamerikanische Wassergeschäft gefunden zu haben. Es geht für 4,3 Milliarden Dollar an die US-Finanzinvestoren One Rock Capital Partners und Metropoulos & Co.

Damit fällt für Nestlé ein Umsatz von rund 3,4 Milliarden (Stand 2019) weg. Nachdem Nestlé bereits 2020 deutlich geschrumpft ist, könnte der Konzern daher auch 2020 nochmal an Masse verlieren - sofern keine grösseren Zukäufe die wegfallenden Umsätze ausgleichen.

Umgekehrt dürfte damit ein gewichtiger Bremsklotz für Wachstum und Profitabilität wegfallen: 2020 schrumpfte das ganze Wassergeschäft organisch um 7,0 Prozent. Es ist stark von den von der Pandemie beeinträchtigten Ausserhaus-Kanälen wie Restaurants und Hotels abhängig. Schon zuvor hinkte es bezüglich Wachstum hinterher. Und auch die Profitabilität lag 2020 mit 10,0 Prozent deutlich unter dem Gruppenwert von 17,7 Prozent.

Einen Teil des Wassergeschäfts behält Nestlé aber: Nämlich die internationalen Premiummarken wie S.Pellegrino oder Perrier. Dabei setzt der Konzern insbesondere auch auf funktionales und lokales Wasser. Das gesamte Wassergeschäft setzte 2020 6,4 Milliarden Franken um.

Nestlé schlägt Lindiwe Majele Sibanda für Zuwahl in VR vor

Nestlé erhält eine neue Verwaltungsrätin. Der Konzern schlägt Lindiwe Majele Sibanda zur Wahl in das Leitungsgremium vor. Sie ist laut Mitteilung vom Donnerstag Professorin sowie Direktorin und Vorsitzende des Centre of Excellence in Sustainable Food Systems der African Research Universities Alliance an der Universität Pretoria, Südafrika. Sie ist Staatsangehörige von Simbabwe.

Ursula Burns, Verwaltungsratsmitglied seit 2017, habe derweil entschieden, sich nicht zur Wiederwahl zu stellen. Die anderen Mitglieder inklusive des Präsidenten sollen wiedergewählt werden.

Mit Lindiwe Majele Sibanda setzt sich der Verwaltungsrat den Angaben zufolge aus 14 Personen zusammen, wovon 12 unabhängige Mitglieder sind. Man sei bestrebt, den Verwaltungsrat kontinuierlich um vielfältige Erfahrungen und individuelle Sichtweisen zu ergänzen sowie seine kulturelle Vielfalt und Diversität zu steigern.

Die ordentliche Generalversammlung findet am 15. April 2021 statt. Sie werde wie letztes Jahr wegen der Corona-Pandemie ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre stattfinden müssen, heisst es in der Mitteilung. Man werde dabei neben den üblichen Erläuterungen zu Strategie, finanziellem Erfolg und Vergütung auch einen Überblick über den nichtfinanziellen Leistungsausweis geben.

Nestlé-Aktien starten nach Jahreszahlen 2020 schwächer

Die Aktien von Nestlé sind am Donnerstag mit leichten Abgaben in den Handelstag gestartet, und gingen nach zwischenzeitlichen Gewinnen auch letztlich 1,12 Prozent tiefer bei 99,24 Franken aus dem Handel. Marktteilnehmer beurteilen das Ergebnis von Nestlé zumeist positiv und verweisen auf die Branchenpräferenzen, die gegenwärtig gegen Nestlé sprächen.

Bei den Experten kommt insbesondere die organische Umsatzentwicklung gut an. Mit 3,9 Prozent lag das Wachstum im Schlussquartal zwar unter den 4,9 Prozent aus dem vorangegangenen Quartal, dennoch wurden die bei 3,5 Prozent liegenden Erwartungen übertroffen. Letzteres ist vor allem den etwas höheren Absatzpreisen und weniger dem Volumenabsatz zu verdanken.

Insgesamt habe Nestlé die erwartet soliden Q4Q/FY20-Ergebnisse abgeliefert, heisst es bei Baader Helvea dazu. Dass Nestlé im Corona-Jahr 2020 ein ähnliches organisches Wachstum wie 2019, aber auch eine Margenausweitung erzielt habe, sei eine starke Leistung in diesem herausfordernden Umfeld.

Auch die ZKB spricht in ihrem ersten Kommentar zu den Zahlen von einer "sehr erfreulichen und im Konkurrenzvergleich starken organischen Umsatzentwicklung". Die Margenentwicklung sei hingegen leicht zurückgebunden worden durch höher als erwartet ausgefallene Marketingaufwendungen.

Auch die leicht vorsichtige Margenguidance komme für ihn nicht überraschend, meint der zuständige ZKB-Analyst. Er habe im Vorfeld der Zahlen darauf hingewiesen, dass Nestlé einen Teil der Kostenverbesserungen in ESG und Marketing investieren werde.

Positiver Ausblick

Gut kommen derweil die zukunftsgerichteten Aussagen an. So wird für das laufende Jahr eine weitere organische Umsatzbelebung erwartet. Für die Analysten von Vontobel steht denn auch der vielversprechende Ausblick für 2021 im Vordergrund. Nestlé habe ausserdem einen mittelfristigen Ausblick mit einem anhaltenden organischen Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich und einer fortgesetzten moderaten Verbesserung der zugrunde liegenden Marge kommuniziert. "Wir nennen es das Lindt-Modell der letzten 20 Jahre", schreibt der zuständige Analyst. Er sei daher nach wie vor der Meinung, dass Nestlé im gegenwärtigen hochvolatilen Umfeld eine Must-Have-Aktie sei.

Wie aus den Handelsräumen hiesiger Banken zu hören ist, haben die Aktien von Nestlé allerdings schon seit Wochen einen schweren Stand. Händler machen aber vor allem wechselnde Branchenpräferenzen und weniger Nestlé-spezifische Gründe für diese Kursflaute verantwortlich.

