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Aktie im Blick 07.07.2026 14:37:44

Nestlé-Aktie: Equal Weight-Bewertung durch Barclays Capital

Nestlé-Aktie: Equal Weight-Bewertung durch Barclays Capital

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Nestlé-Aktie durch Barclays Capital.

Nestlé
84.63 CHF 1.42%
Kaufen Verkaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nestle von 86 auf 87 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In den Bilanzen des zweiten Quartals dürfte sich eine klare Diskrepanz zwischen der Entwicklung in den Industrieländern und den Schwellenländern zeigen, schrieb Warren Ackerman am Montag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der Nahrungsmittel- und Konsumgüterbranche. Das Geschäft in Indien und Lateinamerika dürfte positiv und in den USA sowie Europa negativ überrascht haben. Zudem dürfte der Nahost-Krieg voll durchgeschlagen haben, allerdings gemildert durch geringere Ölpreise. Ackermans Favoriten heissen Unilever, L'Oreal und Haleon.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Nestlé-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 14:21 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1.2 Prozent auf 84.66 CHF zu. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 2.76 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 788’872 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11.9 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2026 erfolgen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,Taina Sohlman / Shutterstock.com
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