Nestlé-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nestle von 85 auf 84 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Tom Sykes passte seine Prognosen für den Nahrungsmittelkonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die jüngsten Währungsentwicklungen an.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Nestlé-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Nestlé legte um 11:33 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0.7 Prozent auf 89.27 CHF. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 5.90 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 465’088 Nestlé-Aktien. Die Aktie legte auf Jahressicht 2025 um 23.5 Prozent zu. Am 24.07.2025 dürfte Nestlé die Bilanz für Q2 2025 veröffentlichen.

