Nestlé-Aktie in Grün: Bernstein Research bestätigt Einstufung

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 105 Franken belassen. Analyst Bruno Monteyne wertet in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie Daten des Marktforschungsunternehmens NielsenIQ zum US-Markt für Lebensmittel, Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte für die vier Wochen bis zum 10. August aus. Insgesamt habe sich das schwache Wachstum nicht verbessert, schrieb der Experte.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Nestlé-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Am Mittwoch zeigt sich die Nestlé-Aktie an der SIX zeitweise um 0,47 Prozent höher bei 89,70 Franken. Kaum Ausschläge verzeichnete die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel zum Veröffentlichungszeitpunkt der Analyse und tendierte um 09:13 Uhr bei 89.34 CHF. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 17.53 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. 65’261 Nestlé-Aktien wechselten zuletzt via SIX SX den Besitzer. Auf Jahressicht 2024 ging es für die Aktie um 5.4 Prozent abwärts. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2024 wird für den 13.02.2025 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2024 / 14:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2024 / 14:35 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.