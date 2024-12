Nestlé-Aktie freundlich: Bernstein-Analyst hält an Bewertun für Nestlé fest - Verbesserungen in vielen Berichen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nestlé nach Ein-Monats-Daten zu Westeuropa bis zum 1. Dezember auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Die Kategorie Verbrauchergesundheit sei mit einem Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich hinter allen anderen Kategorien zurückgeblieben, schrieb Analyst Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Nahrungsmittel- und Konsumgüterbranche. In den Bereichen Lebensmittel sowie Kosmetik und Körperpflege seien umsatzmässig im Monatsvergleich Verbesserungen verzeichnet worden. Auf Unternehmensebene hätten die meisten von ihm beobachteten Konzerne Verbesserungen beim Wertwachstum auf Monatsebene gezeigt. Der Nahrungsmittelhersteller Nestlé habe - vor allem dank Verbesserungen bei den Absatzmengen - ein positives Umsatzwachstum verzeichnet.

Aktienbewertung im Detail: Die Nestlé-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Am Montag legt die Nestlé-Aktie an der SIX zeitweise um 0,43 Prozent auf 74,74 Franken zu. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé direkt nach Veröffentlichung der Analyse nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:13 Uhr, dem Veröffentlichungszeitpunkt der Analysteneinschätzung, 0.3 Prozent auf 74.62 CHF. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 7.21 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden via SIX SX 104’881 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2024 ging es für die Aktie um 21.0 Prozent abwärts. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2025 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.12.2024 / 17:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.12.2024 / 17:43 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.