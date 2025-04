Nestlé-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Sector Perform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle nach einem Zwischenbericht zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 93 Franken belassen. Das leicht über den Erwartungen liegende Geschäft spiegele das starke inflationsbedingte Wachstum bei Süsswaren und Kaffee wider, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Gleichzeitig stelle er Anzeichen eines schwächeren Marktwachstums bei Heimtierprodukten und Nestlé Health Science fest.

Aktienbewertung im Detail: Die Nestlé-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 11:36 Uhr um 0.5 Prozent auf 86.94 CHF ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 6.97 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 763’344 Nestlé-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2025 um 20.3 Prozent aufwärts. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2025 dürfte Nestlé am 24.07.2025 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 01:53 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2025 / 01:53 / EDT



