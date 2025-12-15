Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'031 1.1%  SPI 17'907 1.0%  Dow 48'458 -0.5%  DAX 24'313 0.5%  Euro 0.9349 0.1%  EStoxx50 5'762 0.7%  Gold 4'343 0.9%  Bitcoin 71'377 1.6%  Dollar 0.7960 0.0%  Öl 60.8 -0.7% 
Top News
SNB nominiert Martin Hirzel für den Bankrat - Aktie fester
Youngtimers-Aktie tiefrot: Youngtimers rechnet zeitnah mit erfolgreicher Kapitalerhöhung
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Goldpreis im Blick: Zwischenhoch vom Freitag wieder in Sicht
Burckhardt Compression ernennt Jacques Sanche zum VR-Chef - Aktie stabil
15.12.2025 12:53:52

Neste Decides To Delay Timelines Of Climate Targets

(RTTNews) - Neste (NEF.F, NESTE.HE) announced its new carbon footprint target of reducing greenhouse gas emissions in its own operations - Scope 1 & 2 - by 80% by 2040, replacing the target of reaching carbon neutral production by 2035. The timeline for the related interim target of 50% emission reduction is extended from 2030 to 2035. Neste now focuses solely on absolute emission reductions in its own operations and removes the option of using emission compensation from its climate target setting.

"Neste's current financial position does not allow further major capital expenditure beyond the ongoing 2.5 billion euros investment in expansion of our renewables refinery in Rotterdam. As investment projects in our industry take years to complete, the timelines of our climate targets have to be delayed under the current circumstances," said CEO Heikki Malinen.

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?

Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.

💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?

Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’553.67 19.53 S9JB6U
Short 13’818.80 13.86 SJVBHU
Short 14’372.81 8.68 S7DB8U
SMI-Kurs: 13’031.18 15.12.2025 12:42:21
Long 12’479.96 19.24 SATBDU
Long 12’203.49 13.64 SEUBOU
Long 11’710.68 8.98 SQDBFU
Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Aktien von Stadler Rail und Siemens uneins: SBB-Chef nimmt Stellung zur Vergabe des Milliardenauftrags
Gold, Öl & Co. in KW 50: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
iRobot-Aktie 83 Prozent im Minus: Insolvenzantrag gestellt
Trump-Personalie sorgt für Bewegung: Krypto-Markt hofft auf neue Dynamik für Bitcoin
SMI deutlich stärker -- DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Solana Kurs Prognose: Zurück auf 100 Dollar
Intel-Aktie reagiert auf mögliche Milliardenübernahme eines KI-Startups
VanEck-Chef skeptisch: Kann der Bitcoin angesichts von Quantencomputer-Risiken bestehen?

finanzen.net News

Datum Titel
12:51 Kreml: Verzicht Kiews auf Nato Eckpfeiler bei Verhandlungen
12:49 ANALYSE-FLASH: UBS lässt Argenx auf 'Neutral' - Wichtiger Kurstreiber verflogen
12:29 WDH/Ukraine lässt Zehntausende Drohnen in Deutschland bauen
12:38 Fresenius-Aktien knacken Korrekturtrend - Favorit von Morgan Stanley
12:28 Euroclear-Klage: Russische Zentralbank will fast 200 Milliarden Euro
12:26 Microsoft-Aktie: Viele Nutzer stehen wegen Windows-10-Support-Ende:vor Geräte-Neukauf
12:24 Goldpreis klettert in Richtung Zwischenhoch vom Freitag
12:18 63.000 Jobs in Gefahr - Ost-Chemie dringt auf schnelle Hilfe
12:07 Bundesbank-Test: Barzahlung bei Ämtern oft nicht möglich
12:06 Aktien Frankfurt: Dax nimmt wieder etwas Fahrt auf