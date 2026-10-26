NESCO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NESCO hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 14.93 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NESCO 16.88 INR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NESCO in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4.49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.28 Milliarden INR im Vergleich zu 2.39 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch