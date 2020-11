Neptune Solutions Bien-être inc. expédiera le premier lot commercial de produits Mood Ring(MC) au Canada

~ Moment historique pour la Société et sa gamme de produits de cannabis alors qu'elle amorce la distribution à grande échelle dans l'ensemble du marché canadien ~

~ La Société est prête à pénétrer les marchés américain et mondial avec des produits de cannabis au moment de leur éventuelle légalisation ~

~ Neptune prévoit une expansion mondiale pour s'emparer d'une part importante du marché du cannabis, qui devrait représenter plus de 250 milliards de dollars ~

LAVAL, QC, le 25 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu ses premières commandes de produits de cannabis Mood RingMC, sa propre marque de cannabis mise au point à l'interne, auprès de la British Columbia Liquor Distribution Branch (BCLDB), le grossiste et détaillant public de cannabis à usage non médical de la Colombie-Britannique.

Les produits Mood RingMC, notamment les huiles et les capsules High CBD, seront offerts en décembre par l'entremise de la boutique en ligne de BC Cannabis Stores, ainsi que dans ses 24 points de vente au détail étatiques répartis aux quatre coins de la Colombie-Britannique. De plus, la gamme de produits Mood RingMC sera proposée aux 295 détaillants privés titulaires d'une licence de la Colombie-Britannique. Les produits sont fabriqués dans l'usine spécialement construite à cet effet par la Société à Sherbrooke, au Québec.

Les autres produits Mood RingMC de Neptune, notamment Classic Hashish et Legacy Hashish, sont fabriqués au moyen du nouveau procédé exclusif d'extraction sans solvant pour les concentrés de THC de la Société.

Concernant les activités commerciales de Neptune dans le domaine du cannabis, le chef de la direction et président de Neptune, Michael Cammarata, a déclaré ce qui suit :

La Société se prépare à une future progression de la consommation adulte de cannabis et de chanvre dans le monde, en commençant par les États-Unis, qui pourraient légaliser le cannabis sous la direction du président élu Joe Biden .

. Aux États-Unis, Neptune estime que son offre unique lui permettra de pénétrer un marché très lucratif et de répondre à la demande des consommateurs avec des produits de pointe, fiables et responsables « fabriqués aux États-Unis ».

Neptune ouvrira un bureau en Floride en mars 2021 pour se concentrer sur les questions relatives aux lois américaines sur le cannabis et sur les occasions de croissance mondiale. Ce bureau sera chargé de diriger le programme de défense des intérêts institutionnels internationaux de la Société, qui veillera à favoriser la transition entre un marché illicite et un marché réglementé du cannabis.

D re Sibel Uslu s'est jointe à Neptune à titre de vice-présidente, Développement de produits. Elle dirige l'ensemble des activités de développement de produits de la Société, qu'il s'agisse de cannabis, de chanvre, d'isolats ou d'autres ingrédients spécialisés, dans le but de poursuivre l'élargissement du portefeuille de marques de Neptune en y ajoutant des produits commerciaux novateurs.

s'est jointe à Neptune à titre de vice-présidente, Développement de produits. Elle dirige l'ensemble des activités de développement de produits de la Société, qu'il s'agisse de cannabis, de chanvre, d'isolats ou d'autres ingrédients spécialisés, dans le but de poursuivre l'élargissement du portefeuille de marques de Neptune en y ajoutant des produits commerciaux novateurs. À ce jour, Neptune a lancé 16 UGS au cours de l'exercice, soit 11 produits à base de cannabis et de chanvre destinés aux adultes et 5 produits novateurs dans le domaine de la santé et du bien-être.

La mission de la Société consiste à devenir le chef de file dans le marché du cannabis. À cet effet, nous avons mis en place un programme d'indicateurs clés de performance qui, selon nous, permettra de proposer de nouveaux produits novateurs au cours des cinq prochains trimestres.

trimestres. La Société s'est engagée à ne pas faire preuve de cruauté et à ne pas effectuer de tests sur des animaux pendant le processus de fabrication.

Neptune négocie de manière proactive avec des ambassadeurs de marque afin de bonifier son offre de produits et d'accélérer leur mise en marché auprès de différentes générations et de différents groupes démographiques.

« Au Canada, Neptune prévoit de nouvelles commandes imminentes, suivant la signature d'une convention d'approvisionnement avec l'Ontario Cannabis Store, le grossiste et unique détaillant en ligne de produits de cannabis à usage récréatif en Ontario, portant sur la vente et la distribution des produits Mood RingMC. La Société collabore désormais avec d'autres agences provinciales en vue de faire enregistrer des produits et d'accroître les capacités de distribution de Mood RingMC », a indiqué M. Cammarata.

Les produits Mood RingMC sont désormais offerts dans 567 points de vente en Ontario et en Colombie-Britannique. Cette empreinte pourrait s'étendre à des détaillants dans d'autres provinces lorsque de nouvelles conventions d'approvisionnement auront été conclues.

Dre Toni Rinow, chef de la direction financière et chef des opérations mondiales de Neptune, a ajouté : « Notre décision stratégique de nous concentrer sur l'innovation en matière de santé et de bien-être et sur les super-ingrédients que sont les cannabinoïdes est fondée sur notre conviction que nous sommes au seuil d'une transformation axée sur les plantes, qui est alimentée par l'évolution de la demande des consommateurs. Si l'on prend en compte le marché mondial, le taux d'acceptation global du cannabis est élevé, toutes générations confondues, alors que plus de 40 pays explorent la mise en place d'un cadre légal pour le cannabis. De plus, selon les estimations, le marché mondial pourrait représenter plus de 250 milliards de dollars d'ici 15 ans1. »

_________________________________ 1 Estimations de Constellation, estimations de Canopy, Marijuana Business Daily Factbook 2019 (en dollars américains)

« Ce qui différencie Neptune de ses concurrents, c'est notre mission de faire connaître le cannabis au monde entier afin d'exploiter sa large gamme d'applications bénéfiques dans des produits antifongiques, antibactériens et hydratants, poursuit-elle. Neptune mise résolument sur l'innovation. Nous prévoyons d'intégrer les cannabinoïdes dans des produits comme le dentifrice, les déodorants et les désinfectants pour les mains, ainsi que dans d'autres produits d'usage domestique quotidien. Nous commençons au Canada, puis nous étendrons cette approche aux États-Unis et dans d'autres pays. Cela fait partie de l'engagement de Neptune à créer de la valeur pour les actionnaires, ainsi qu'à redéfinir l'industrie de la santé et du bien-être en fournissant des solutions durables axées sur les besoins des consommateurs. »

Pour en savoir plus, visitez le site Web de Neptune ou le site Web de Mood Ring.

À PROPOS DE NEPTUNE SOLUTIONS BIEN-ÊTRE INC. :

Neptune Solutions Bien-Être est une entreprise mondiale unique dans le domaine de la santé et du bien-être qui modifie les habitudes des consommateurs en créant et en distribuant des produits de consommation écologiques, éthiques et novateurs. Le fait que Neptune se concentre simultanément sur le développement de marques orientées vers les clients B2C et B2B lui permet d'avoir une portée et une envergure internationales à partir de ses propres installations, qui assurent l'extraction et la création de la formulation des produits, jusqu'à la surface de vente des principaux détaillants mondiaux.

Soutenu par un esprit perturbateur, le modèle d'affaires diversifié et entièrement intégré de Neptune se concentre sur des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, ainsi que sur l'utilisation des cannabinoïdes afin de rendre les produits ménagers plus sûrs, plus sains et plus efficaces. Son portefeuille comprend des marques émergentes comme Forest RemediesMC, Ocean RemediesMC, Neptune WellnessMC, Mood RingMC et OCEANO3MC, qui sont en passe de connaître une croissance et une expansion rapides.

Neptune dispose d'une infrastructure de fabrication et une chaîne d'approvisionnement peu coûteuses qui peuvent être étendues, réduites ou adaptées à des catégories de produits adjacentes afin de cerner de nouvelles pistes d'innovation. Elle peut ainsi s'ajuster rapidement aux préférences et à la demande du marché et commercialiser de nouveaux produits ainsi que d'autres marques du classement Fortune 100 par l'intermédiaire de ses partenaires stratégiques de distribution, de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Neptune est engagée envers sa mission principale, qui consiste à redéfinir la santé et le bien-être et à aider l'humanité à prospérer en fournissant des solutions durables axées sur les consommateurs. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://www.neptunecorp.com/.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS :

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR, à http://www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov/edgar.shtml et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent généralement d'autres risques et incertitudes qui sont décrits à l'occasion dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle. Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.