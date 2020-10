Neptune Solutions Bien-Être Inc. clôture un placement privé de 35 M$ US

LAVAL, QC, le 23 oct. 2020 /CNW/ - Neptune Solutions Bien-être inc. « Neptune » ou la « Société ») (TSX : NEPT ; NASDAQ : NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement privé précédemment annoncé auprès de certains investisseurs institutionnels américains spécialisés dans les soins de santé. La Société a émis 16 203 700 actions ordinaires et 10 532 401 bons de souscription permettant d'acheter 10 532 401 actions ordinaires à un prix de 2,16 dollars américains par action, pour un produit brut d'environ 35 millions de dollars américains avant déduction des frais et des charges liées au placement (le « placement privé »). Chaque bon de souscription permettra à son porteur d'acquérir une action ordinaire à un prix d'exercice de 2,25 dollars américains par action ordinaire au cours d'une période débutant le 22 avril 2021 et se terminant le 22 octobre 2025.

La Société prévoit d'utiliser le produit net du placement privé pour l'exécution des commandes, le fonds de roulement et d'autres objectifs généraux de l'entreprise.

La firme A.G.P./Alliance Global Partners a agi en tant qu'agent de placement unique pour ce placement privé.

« Ce placement privé permettra à Neptune de poursuivre ses mesures de transformation afin de faire croître ses activités B2C et de mettre l'accent sur ses activités B2B. La Société pourra notamment créer de nouvelles marques, tant exclusives qu'exploitées pour autrui, ainsi qu'établir des partenariats stratégiques avec des marques et des entreprises mondiales de biens de consommation courante afin d'étendre sa portée de distribution mondiale, a déclaré Michael Cammarata, chef de la direction de Neptune Solutions Bien-Être. Cette stratégie de mise en marché à deux niveaux distingue Neptune de ses concurrents et lui offre des possibilités de revenus réguliers et à long terme. Nous demeurons engagés à améliorer la santé et le bien-être des consommateurs du monde entier. Ce faisant, Neptune modifiera les habitudes de consommation grâce à des produits écologiques et avant-gardistes, afin que nos clients puissent vivre plus longtemps et se sentir mieux - et qu'ensemble, nous puissions construire un monde plus durable. »

Ce placement privé a été effectué aux États-Unis en vertu de l'exemption d'enregistrement des titres prévue à l'article 4(a)(2) du Securities Act of 1933, tel que modifié, et par la règle 506 du Règlement D promulgué par la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis. Les titres vendus dans le cadre de ce placement privé ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement auprès de la SEC ou sans une exemption applicable de ces exigences d'enregistrement. La Société a accepté de déposer un supplément de prospectus à sa déclaration d'enregistrement existante sur le formulaire F-10 (dossier n° 333-229631) auprès de la SEC, couvrant la revente des actions ordinaires émises dans le cadre de ce placement privé, ainsi que les actions ordinaires pouvant être émises lors de l'exercice des bons de souscription émis dans le cadre de ce placement privé.

Cette communication ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ce territoire.

À PROPOS DE NEPTUNE SOLUTIONS BIEN-ÊTRE INC.

Neptune Solutions Bien-Être est une entreprise mondiale unique dans le domaine de la santé et du bien-être qui modifie les habitudes des consommateurs en créant et en distribuant des produits de consommation écologiques, éthiques et novateurs. Le fait que Neptune se concentre simultanément sur le développement de marques orientées vers les clients B2C et B2B lui permet d'avoir une portée et une envergure internationales à partir de ses propres installations, qui assurent l'extraction et la création de la formulation des produits, jusqu'à la surface de vente des principaux détaillants mondiaux.

Soutenu par un esprit perturbateur, le modèle d'affaires diversifié et entièrement intégré de Neptune se concentre sur des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, ainsi que sur l'utilisation des cannabinoïdes afin de rendre les produits ménagers plus sûrs, plus sains et plus efficaces. Son portefeuille comprend des marques émergentes comme Forest RemediesMC, Ocean RemediesMC, Neptune WellnessMC, Mood RingMC et OCEANO3MC, qui sont en passe de connaître une croissance et une expansion rapides.

Neptune dispose d'une infrastructure de fabrication et une chaîne d'approvisionnement peu coûteuses qui peuvent être étendues, réduites ou adaptées à des catégories de produits adjacentes afin de cerner de nouvelles pistes d'innovation. Elle peut ainsi s'ajuster rapidement aux préférences et à la demande du marché et commercialiser de nouveaux produits ainsi que d'autres marques du classement Fortune 100 par l'intermédiaire de ses partenaires stratégiques de distribution, de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Neptune est engagée envers sa mission principale, qui consiste à redéfinir la santé et le bien-être et à aider l'humanité à prospérer en fournissant des solutions durables axées sur les consommateurs. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunecorp.com/.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS :

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov/edgar.html et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant l'utilisation prévue du produit du placement privé et d'autres risques et incertitudes qui sont décrits de temps à autre dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle. Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

