Neptune publie ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2020

Les produits du quatrième trimestre augmentent de 68 % par rapport à l'exercice précédent

L'entreprise réitère ses prévisions de produits pour le premier trimestre de l'exercice 2021

LAVAL, QC, le 10 juin 2020 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour la période de trois mois et l'exercice terminés le 31 mars 2020. Tous les montants sont exprimés en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants financiers du quatrième trimestre de 2020 :

Le total des produits pour la période de 3 mois terminée le 31 mars 2020 s'est élevé à 9 530 $, ce qui représente une augmentation séquentielle de 355 $, soit 4 %, par rapport au troisième trimestre terminé le 31 décembre 2019 et une augmentation de 3 866 $, soit 68 %, par rapport aux produits de 5 664 $ de la période de 3 mois terminée le 31 mars 2019.

une augmentation de 3 866 $, soit 68 %, par rapport aux produits de 5 664 $ de la période de 3 mois terminée le 31 mars 2019. Les produits tirés du secteur Cannabis ont atteint 4 006 $, soit une augmentation séquentielle de 1 195 $, ou 43 %, par rapport à la période de 3 mois terminée le 31 décembre 2019 et une augmentation de 3 994 $ par rapport à la période de 3 mois terminée le 31 mars 2019.

une augmentation de 3 994 $ par rapport à la période de 3 mois terminée le 31 mars 2019. Les produits tirés du secteur Nutraceutique pour la période de 3 mois terminée le 31 mars 2020 se sont élevés à 5 500 $, soit une diminution séquentielle de 836 $, ou 13 %, par rapport au troisième trimestre terminé le 31 décembre 2019 et une légère diminution de 152 $, ou 3 %, par rapport aux produits de 5 652 $ de la période de 3 mois terminée le 31 mars 2019.

une légère diminution de 152 $, ou 3 %, par rapport aux produits de 5 652 $ de la période de 3 mois terminée le 31 mars 2019. La perte nette pour la période de 3 mois terminée le 31 mars 2020 s'est élevée à 39 239 $, contre une perte nette de 12 384 $ pour la période de 3 mois terminée le 31 mars 2019. Cette perte nette comprend une dépréciation du goodwill de 41 451 $, qui a été partiellement compensée par un gain de 36 782 $ lié à une réduction de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle liée à l'acquisition de SugarLeaf Labs. En outre, Neptune a enregistré une augmentation des charges non monétaires liées à la rémunération à base d'actions, des charges non monétaires de marketing et de codéveloppement et des amortissements, combinée à une diminution du BAIIA ajusté 1 .

. Le BAIIA ajusté 1 a diminué de 22 647 $ pour la période de 3 mois terminée le 31 mars 2020, soit une perte de 25 354 $ par rapport à la période de 3 mois terminée le 31 mars 2019. Cette diminution du BAIIA ajusté 1 est principalement attribuable aux investissements réalisés dans le secteur Cannabis afin d'accroître la main-d'œuvre en prévision de l'augmentation des volumes de vente, aux coûts de démarrage liés à l'accroissement de la capacité et à l'augmentation des frais de vente et charges générales et administratives pour soutenir la commercialisation de nouvelles marques et de nouveaux produits, ainsi qu'à une augmentation des salaires et des avantages sociaux au siège social.

a diminué de 22 647 $ pour la période de 3 mois terminée le 31 mars 2020, soit une perte de 25 354 $ par rapport à la période de 3 mois terminée le 31 mars 2019. Cette diminution du BAIIA ajusté est principalement attribuable aux investissements réalisés dans le secteur Cannabis afin d'accroître la main-d'œuvre en prévision de l'augmentation des volumes de vente, aux coûts de démarrage liés à l'accroissement de la capacité et à l'augmentation des frais de vente et charges générales et administratives pour soutenir la commercialisation de nouvelles marques et de nouveaux produits, ainsi qu'à une augmentation des salaires et des avantages sociaux au siège social. Neptune réitère ses prévisions de produits pour le premier trimestre de l'exercice 2021, où elle prévoit de réaliser des produits consolidés entre 18 000 $ et 22 000 $, ce qui représente une croissance d'environ 300 % à 400 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.







1 Voir les sections « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS » et « Rapprochement du bénéfice sectoriel (de la perte sectorielle) avant les charges du siège social avec le BAIIA sectoriel ajusté et rapprochement de la perte nette avec le BAIIA ajusté », qui suivent.

Faits marquants récents de l'entreprise :

Le 5 février 2020, Neptune a annoncé l'élargissement de son partenariat stratégique avec American Media LLC (« AMI ») pour aider à soutenir le lancement et la croissance aux États- Unis de la marque et de la gamme de produits Ocean Remedies MD de Neptune. Cet élargissement fait suite à un précédent partenariat avec AMI visant à soutenir la croissance de la marque Forest Remedies MD de Neptune.

marque et de la gamme de produits Ocean Remedies de Neptune. Cet élargissement fait suite à un précédent partenariat avec AMI visant à soutenir la croissance de la marque de Neptune. Le 13 février 2020, Neptune a annoncé le lancement officiel des marques Forest Remedies MD et Ocean Remedies MD . Neptune a lancé initialement 11 UGS d'extraits de chanvre, dont 6 huiles à ingérer, 2 baumes apaisants, 1 flacon de gel doux, 1 huile de massage et une sucette pour animaux. La Société continue d'élargir l'offre de produits. En outre, en collaboration avec IFF, Neptune avait lancé, au 31 mars 2020, 18 UGS d'huiles essentielles, commercialisées sous la marque Forest Remedies MD . Ocean Remedies MD est la marque sous laquelle les produits oméga-3 de la Société seront commercialisés. Il a été démontré que les acides gras oméga-3 contenus dans l'huile de krill d'Ocean Remedies MD sont 2,5 fois mieux absorbés que l'huile de poisson 2 . L'huile de krill Ocean Remedies MD offre des niveaux élevés d'AEP, d'ADH, de phospholipides et d'astaxanthine, un antioxydant naturel. Ocean Remedies MD a été certifié par Friend of the Sea pour la récolte durable de krill.

et Ocean Remedies . Neptune a lancé initialement 11 UGS d'extraits de chanvre, dont 6 huiles à ingérer, 2 baumes apaisants, 1 flacon de gel doux, 1 huile de massage et une sucette pour animaux. La Société continue d'élargir l'offre de produits. En outre, en collaboration avec IFF, Neptune avait lancé, au 31 mars 2020, 18 UGS d'huiles essentielles, commercialisées sous la marque . Ocean Remedies est la marque sous laquelle les produits oméga-3 de la Société seront commercialisés. Il a été démontré que les acides gras oméga-3 contenus dans l'huile de krill d'Ocean Remedies sont 2,5 fois mieux absorbés que l'huile de poisson . L'huile de krill Ocean Remedies offre des niveaux élevés d'AEP, d'ADH, de phospholipides et d'astaxanthine, un antioxydant naturel. Ocean Remedies a été certifié par Friend of the Sea pour la récolte durable de krill. Le 9 mars 2020, Neptune a annoncé la nomination de David Mayers au poste de chef de l'exploitation. M. Mayers fait bénéficier Neptune de son expérience de cadre supérieur échelonnée sur 30 ans, ainsi que de son expertise dans l'exécution de stratégies d'entreprise, la réalisation de fusions et acquisitions, la recherche et le développement, le contrôle de la qualité, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, les opérations et l'agrandissement d'installations dans plusieurs secteurs, notamment l'extraction du cannabis, les produits pharmaceutiques, les soins de santé et la santé et le bien-être.

au poste de chef de l'exploitation. M. Mayers fait bénéficier son expérience de cadre supérieur échelonnée sur 30 ans, ainsi que de son expertise dans l'exécution de stratégies d'entreprise, la réalisation de fusions et acquisitions, la recherche et le développement, le contrôle de la qualité, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, les opérations et l'agrandissement d'installations dans plusieurs secteurs, notamment l'extraction du cannabis, les produits pharmaceutiques, les soins de santé et la santé et le bien-être. Le 11 mars 2020, Neptune a annoncé qu'elle avait conclu avec Jefferies LLC (« Jefferies ») une convention de vente sur le marché libre aux termes de laquelle la Société peut vendre de temps à autre, dans le cadre de placements au cours du marché aux termes desquels Jefferies agira comme agent de placement, des actions ordinaires dont le prix d'offre totalisera au plus 50 000 000 $ US. Au cours de la période de 3 mois terminée le 31 mars 2020, Neptune a vendu un total de 4 159 086 actions pour un produit brut de 7 069 $.

Le 2 avril 2020, Neptune a annoncé qu'elle avait reçu l'autorisation de Santé Canada de commercialiser des désinfectants pour les mains naturels à base de plantes. La Société a également annoncé qu'elle collabore avec le Conseil national de recherches du Canada (CNRC), le plus grand organisme fédéral de recherche et de développement au Canada , afin de soutenir les efforts du CNRC visant à faciliter la mise au point, la fabrication et, en fin de compte, la commercialisation de solutions permettant de répondre aux besoins liés à la COVID-19.

de commercialiser des désinfectants pour les mains naturels à base de plantes. La Société a également annoncé qu'elle collabore avec le Conseil national de recherches du (CNRC), le plus grand organisme fédéral de recherche et de développement au , afin de soutenir les efforts du CNRC visant à faciliter la mise au point, la fabrication et, en fin de compte, la commercialisation de solutions permettant de répondre aux besoins liés à la COVID-19. Le 7 avril 2020, Neptune a annoncé la nomination de D re Toni Rinow , MBA, au poste de chef de la direction financière. D re Rinow est une dirigeante de la finance transformationnelle et du monde des affaires qui compte 20 ans d'expérience et une solide feuille de route en matière de développement international et de vente et de financement d'entreprises.

, MBA, au poste de chef de la direction financière. D Rinow est une dirigeante de la finance transformationnelle et du monde des affaires qui compte 20 ans d'expérience et une solide feuille de route en matière de développement international et de vente et de financement d'entreprises. Le 8 avril 2020, Neptune a annoncé que la phase d'expansion II de son usine de Sherbrooke , au Québec, est en service et que l'entreprise a reçu l'autorisation d'y fabriquer des produits pour ses clients, ce qui porte sa capacité à 200 000 kg.

, au Québec, est en service et que l'entreprise a reçu l'autorisation d'y fabriquer des produits pour ses clients, ce qui porte sa capacité à 200 000 kg. Le 21 avril 2020, Neptune a annoncé qu'elle avait conclu un partenariat exclusif avec la légendaire protectrice de la vie sauvage, D re Jane Goodall , pour développer conjointement des produits naturels de santé et de bien-être sous la marque Forest Remedies MC , la marque de produits de bien-être à base de plantes à l'extrait de chanvre et aux huiles essentielles de source naturelle provenant de végétaux de la plus grande qualité du monde entier. Dans le cadre de ce partenariat, un pourcentage de toutes les ventes de produits sera donné pour soutenir les initiatives de protection de l'environnement et de reboisement de D re Goodall.

, pour développer conjointement des produits naturels de santé et de bien-être sous la marque , la marque de produits de bien-être à base de plantes à l'extrait de chanvre et aux huiles essentielles de source naturelle provenant de végétaux de la plus grande qualité du monde entier. Dans le cadre de ce partenariat, un pourcentage de toutes les ventes de produits sera donné pour soutenir les initiatives de protection de l'environnement et de reboisement de D Goodall. Le 12 mai 2020, Neptune a annoncé le lancement de Neptune Air, un thermomètre infrarouge sans contact optimisé pour mesurer la température d'une personne tout en réduisant les risques de contamination croisée et de propagation de maladies. Neptune met au point plusieurs versions de Neptune Air pour les consommateurs, les entreprises et les gouvernements, y compris des solutions clés en main de produits fournis en marque blanche.

en marque blanche. Le 19 mai 2020, Neptune a annoncé qu'elle avait conclu un partenariat d'extraction pour la transformation du chanvre, qui lui rapportera au moins 16,5 millions de dollars au cours de la première période de 6 mois. Selon les termes de cet accord, Neptune traitera 44 000 kg d'extraits bruts et distillés provenant de la biomasse de chanvre en quatre tranches échelonnées sur six mois.

2 Rapport d'étude clinique. NO BTS 275/07, 16 févr. 2009. Esslingen, Allemagne.

Commentaires de la direction

Michael Cammarata, chef de la direction de Neptune, a déclaré : « Nous avons réalisé des progrès considérables, au cours du quatrième trimestre et tout au long de l'exercice 2020, dans la transformation en cours de Neptune en une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être. Neptune est une entreprise très différente de ce qu'elle était il y a tout juste un an. Nous nous sommes appuyés sur nos racines en matière de santé et de bien-être, sur la profonde expérience de notre équipe dans le domaine des biens de consommation courante, et nous avons considérablement élargi nos activités au-delà de l'extraction. Nous disposons d'une nouvelle structure, de nouvelles marques grand public ciblées et d'une équipe de direction de classe mondiale. Aux États-Unis, nous nous orientons vers une stratégie de marque permettant de stimuler la croissance et de répondre efficacement aux besoins du marché. Au Canada, nous prévoyons de lancer notre première marque de cannabis et nous accélérons nos rentrées de produits issus du secteur du cannabis B2B. Nous prévoyons une accélération de la croissance des produits au cours du premier trimestre de l'exercice 2021 et par la suite. »

« Conformément à notre plateforme de santé et de bien-être en pleine expansion, nous avons récemment réorganisé notre entreprise en six unités commerciales, à savoir Marques grand public, Cannabis et chanvre, Solutions clés en main, Innovations en santé et en bien-être, Initiatives Neptune et Redevances Neptune. Chaque unité commerciale déploie ses propres efforts de vente dans le but de maximiser la génération de revenus et de tirer pleinement parti de chaque occasion d'affaires. Nous sommes maintenant structurés, dotés en personnel et outillés pour favoriser une croissance accélérée dans le domaine de la santé et du bien-être », a poursuivi M. Cammarata.

Dre Toni Rinow, chef de la direction financière de Neptune, a affirmé : « Nous avons investi pour accroître notre capacité, qui est maintenant en place, et pour lancer de nouvelles marques et de nouveaux produits avec le soutien du marketing et des ventes en vue de stimuler la distribution et les ventes. Bien que ces investissements aient eu une incidence négative sur la rentabilité à court terme, nous avons mis en place une plateforme destinée à favoriser une croissance accélérée et à tirer parti de ces investissements. Alors que nous continuons à élargir notre portefeuille et à tirer parti d'occasions supplémentaires, nous chercherons à prendre de l'expansion grâce à de fortes marges supplémentaires et à une stratégie de développement d'affaires fondée sur des actifs légers. Nous avons terminé notre phase d'augmentation des investissements en immobilisations et disposons des actifs nécessaires pour améliorer le profil de marge et le rendement du capital. Les récents lancements de Neptune Air et de désinfectants pour les mains, qui contribuent tous deux à l'accélération significative de la croissance que nous prévoyons pour le premier trimestre, sont des exemples d'innovations à marge plus élevée et à actifs légers. »

Résultats financiers du quatrième trimestre de 2020

Le total des produits pour la période de 3 mois terminée le 31 mars 2020 a augmenté de 68 % pour atteindre 9 530 $, contre 5 664 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement attribuable aux produits tirés du secteur Cannabis, qui s'élevaient à 12 $ au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Elle a été partiellement compensée par une modeste baisse de 3 % dans le secteur Nutraceutique.

Neptune a enregistré une perte nette de 39 239 $ pour la période de 3 mois terminée le 31 mars 2020, contre une perte nette de 12 384 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette perte nette comprend une dépréciation du goodwill de 41 451 $, qui a été partiellement compensée par un gain de 36 782 $ lié à une réduction de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle liée à l'acquisition de SugarLeaf Labs. L'augmentation de la perte nette est également attribuable aux investissements liés au démarrage de nouvelles capacités, à la dotation en personnel et à d'autres frais généraux visant à soutenir les activités liées au cannabis, ainsi qu'aux dépenses de codéveloppement visant à soutenir l'innovation et aux dépenses non monétaires de marketing.

Pour la période de 3 mois terminée le 31 mars 2020, le BAIIA ajusté1 a représenté une perte de 25 354 $, contre une perte de 2 707 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Résultats financiers de l'exercice 2020

Le total des produits pour l'exercice terminé le 31 mars 2020 a augmenté de 21 % pour atteindre 29 578 $, contre 24 442 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement attribuable aux produits tirés du secteur Cannabis, qui s'élevaient à 12 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Elle a été partiellement compensée par une baisse de 13 % dans le secteur Nutraceutique.

Neptune a enregistré une perte nette de 60 863 $ pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, contre une perte nette de 23 192 $ pour l'exercice précédent.

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, le BAIIA ajusté1 a représenté une perte de 40 572 $, contre une perte de 8 114 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent.

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et le placement à court terme s'établissaient à 16 613 $ au 31 mars 2020. Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2020, la Société a levé un produit brut de 7 069 $ grâce à la vente de 4 159 actions ordinaires dans le cadre de son programme au cours du marché.







1 Voir les sections « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS » et « Rapprochement du bénéfice sectoriel (de la perte sectorielle) avant les charges du siège social avec le BAIIA sectoriel ajusté et rapprochement de la perte nette avec le BAIIA ajusté », qui suivent.

Perspectives

Pour le premier trimestre de l'exercice 2021, la Société réitère ses prévisions de produits, qui devraient se situer entre 18 000 $ et 22 000 $. Cela reflète l'accélération de la croissance de plusieurs de ses unités commerciales.

Mise à jour concernant la COVID-19

Les activités de Neptune ont été jugées essentielles et ses installations du Canada et des États-Unis ont donc continué à fonctionner sans aucune perturbation importante, ce qui témoigne des normes de fonctionnement élevées existantes et de la rapidité de la réponse à la pandémie. Bien que la crise sanitaire mondiale ait eu des répercussions négatives sur certains aspects des activités de la Société, notamment le rythme d'acceptation de nouveaux produits par les détaillants et d'autres perturbations, la Société a pu continuer à servir ses clients. De plus, Neptune a lancé une nouvelle gamme de désinfectants pour les mains et a amorcé la commercialisation de Neptune Air, un thermomètre infrarouge sans contact optimisé pour mesurer la température d'une personne tout en réduisant les risques de contamination croisée et de propagation de maladies. Neptune continuera à mettre l'accent sur la recherche d'innovations en matière de santé et de bien-être qui répondent à une forte demande des consommateurs.

Création de six unités commerciales pour soutenir une croissance accélérée

Reflétant l'élargissement du portefeuille de catégories et de produits qui a été développé et qui continuera à l'être, la Société a récemment restructuré ses activités en six unités commerciales. Chaque unité dispose de ressources de vente spécialisées dans le but d'accélérer la croissance et l'innovation dans chacune des plateformes commerciales. Voici les six unités commerciales :

Marques grand public comprend les marques Forest Remedies MD et Ocean Remedies MD . Le partenariat récemment annoncé avec la D re Jane Goodall pour créer conjointement des produits qui sont bons pour les consommateurs tout en bénéficiant à la Fondation Jane Goodall fait également partie de cette unité commerciale.

comprend les marques et Ocean Remedies . Le partenariat récemment annoncé avec la D pour créer conjointement des produits qui sont bons pour les consommateurs tout en bénéficiant à la Fondation Jane Goodall fait également partie de cette unité commerciale. Cannabis et chanvre comprend les activités d'extraction au Canada et aux États-Unis. La phase d'expansion II de l'usine de Sherbrooke est entrée en service au début de l'exercice 2021, fournissant une capacité supplémentaire pour soutenir les clients actuels et nouveaux en matière d'extraction.

comprend les activités d'extraction au et aux États-Unis. La phase d'expansion II de l'usine de est entrée en service au début de l'exercice 2021, fournissant une capacité supplémentaire pour soutenir les clients actuels et nouveaux en matière d'extraction. Solutions clés en main s'appuie sur les activités de Biodroga et constitue un actif important ayant pour mission de stimuler le développement de produits grâce à une chaîne d'approvisionnement étendue permettant de fournir des solutions de bout en bout aux consommateurs dans le secteur de la santé et du bien-être.

s'appuie sur les activités de Biodroga et constitue un actif important ayant pour mission de stimuler le développement de produits grâce à une chaîne d'approvisionnement étendue permettant de fournir des solutions de bout en bout aux consommateurs dans le secteur de la santé et du bien-être. Innovations en santé et en bien-être est l'unité commerciale chargée de répondre rapidement à l'évolution des tendances de consommation. Les récents lancements des désinfectants pour les mains et du thermomètre sans contact Neptune Air constituent deux des premières innovations notables de cette unité commerciale.

est l'unité commerciale chargée de répondre rapidement à l'évolution des tendances de consommation. Les récents lancements des désinfectants pour les mains et du thermomètre sans contact Neptune Air constituent deux des premières innovations notables de cette unité commerciale. Initiatives Neptune est la plateforme destinée aux investissements stratégiques ; elle fournit un incubateur pour les technologies, les marques et les autres innovations émergentes. Cette unité commerciale contribue de manière importante à notre croissance à long terme et à la création de valeur pour les actionnaires.

est la plateforme destinée aux investissements stratégiques ; elle fournit un incubateur pour les technologies, les marques et les autres innovations émergentes. Cette unité commerciale contribue de manière importante à notre croissance à long terme et à la création de valeur pour les actionnaires. Redevances Neptune vise à faire croître et à tirer parti des occasions de propriété intellectuelle et de licences.

Détails de la conférence téléphonique



Date : Le mercredi 10 juin 2020



Heure : 16 h 30 (heure avancée de l'Est)



Appel : 1 888 231-8191 (Canada et États-Unis)

1 647 427-7450 (International)



ID de la conférence : 9 282 248

Une webdiffusion sera accessible en ligne à partir de la section Investisseurs du site Web de Neptune, sous le répertoire « Événements et présentations ».

Une rediffusion de la conférence téléphonique sera accessible peu après la fin de la conférence et jusqu'au 10 juillet 2020. La rediffusion sera accessible en ligne à partir de la section Investisseurs du site Web de Neptune, sous le répertoire « Événements et présentations ».

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Neptune Solutions Bien-Être est une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être. Neptune redéfinit la santé et le bien-être par l'entremise de ses marques phares destinées aux consommateurs Forest RemediesMC et Ocean RemediesMC. La Société met en place un vaste portefeuille de produits naturels, à base de plantes, durables et à but particulier axés sur le style de vie, ainsi que de biens de consommation courante au sein des marchés clés de la santé et du bien-être, notamment ceux du chanvre, des nutraceutiques, des soins personnels et de l'entretien ménager. Forte de plusieurs décennies d'expertise en matière d'extraction et de formulation d'ingrédients spécialisés, Neptune est un fournisseur de premier plan de solutions clés en main de développement de produits et de chaîne d'approvisionnement pour les entreprises et les gouvernements dans plusieurs secteurs verticaux, notamment les produits légaux à base de cannabis et de chanvre, les nutraceutiques et les biens de consommation courante fournis en marque blanche. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue, réduite ou adaptée à des catégories de produits adjacentes afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché. Neptune a son siège social à Laval, au Québec, et possède une usine de production de 4 645 mètres carrés (50 000 pieds carrés) à Sherbrooke, au Québec, ainsi qu'une usine de 2 230 mètres carrés (24 000 pieds carrés) en Caroline du Nord. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunecorp.com/.

Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS

La Société utilise deux mesures financières ajustées - le bénéfice sectoriel ajusté avant les intérêts, l'impôt et les amortissements (BAIIA sectoriel ajusté) et le bénéfice ajusté avant les intérêts, l'impôt et les amortissements (BAIIA ajusté) - pour évaluer sa performance d'exploitation. Ces mesures financières non conformes aux IFRS sont composées d'ajustements qui sont issus directement des états financiers de la Société et sont présentées de manière uniforme. La Société utilise ces mesures afin d'évaluer sa performance financière historique et future, ainsi que sa performance par rapport à ses concurrents. Ces mesures aident également la Société à planifier et à faire des projections pour les périodes futures ainsi qu'à prendre des décisions opérationnelles et stratégiques. La Société est d'avis qu'en rendant cette information disponible aux investisseurs, en plus des mesures conformes aux IFRS, elle permet à ceux-ci de voir les résultats de la Société du point de vue de la direction, et ainsi de mieux comprendre sa performance financière passée et future.

La réglementation en matière de valeurs mobilières exige que les sociétés avertissent les lecteurs du fait que les résultats et autres mesures établis selon un autre référentiel que les IFRS n'ont pas de sens normalisé et qu'il est peu probable qu'ils soient comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de manière isolée. La Société utilise le BAIIA sectoriel ajusté et le BAIIA ajusté pour mesurer sa performance d'une période à l'autre sans les variations découlant de certains ajustements qui pourraient éventuellement fausser l'analyse des tendances de sa performance d'exploitation et parce que la Société estime que ces mesures fournissent de l'information pertinente sur sa situation financière et ses résultats d'exploitation. La méthode de calcul du BAIIA sectoriel ajusté et du BAIIA ajusté de Neptune peut différer de celle utilisée par d'autres sociétés.

Neptune calcule son BAIIA sectoriel ajusté en ajoutant les amortissements, la rémunération à base d'actions et la dépréciation du goodwill au bénéfice sectoriel (à la perte sectorielle) avant les charges du siège social. Neptune calcule son BAIIA ajusté en ajoutant au bénéfice net (à la perte nette) les charges financières nettes, les amortissements et la charge d'impôts et en soustrayant le recouvrement d'impôts et les produits financiers nets. D'autres éléments - comme la rémunération à base d'actions, les provisions pour litiges, les frais d'acquisition, la variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle, la dépréciation du goodwill et les indemnités de départ et coûts connexes qui sont sans incidence sur la performance d'exploitation de la Société - sont également rajoutés au calcul puisqu'ils peuvent varier de manière importante d'une période à l'autre. Le fait d'effectuer des ajustements en fonction de ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont non récurrents.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement.

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov/edgar.html et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent généralement d'autres risques et incertitudes qui sont décrits à l'occasion dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

Rapprochement du bénéfice sectoriel (de la perte sectorielle) avant les charges du siège social avec le BAIIA sectoriel ajusté1 et rapprochement de la perte nette avec le BAIIA ajusté1

Période de trois mois terminée le 31 mars 2020

Nutraceutique Cannabis Siège social Total

$ $ $ $ Total des produits 5 500 4 006 24 9 530 Profit brut 1 760 (2 881) 24 (1 097)









Charges de recherche et développement nettes des crédits d'impôt et subventions (36) (910)

(946) Frais de vente et charges générales et administratives (7 900) (13 490)

(21 390) Dépréciation du goodwill (3 467) (37 984)

(41 451) Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) avant la contrepartie conditionnelle et les charges du siège social (9 643) (55 265) 24 (64 884)









Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle - 36 782

36 782 Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) avant les charges du siège social (9 643) (18 483) 24 (28 102)









Charges non attribuées :







Charges du siège social générales et administratives



(8 007) (8 007) Produits financiers nets



1 545 1 545 Charge d'impôts



(4 675) (4 675) Perte nette





(39 239)









Rapprochement du BAIIA sectoriel ajusté1







Perte sectorielle avant les charges du siège social (9 643) (18 483)



Ajouter :







Amortissements 169 2 316



Dépréciation du goodwill 3 467 37 984



Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle - (36 782)



Rémunération à base d'actions 127 418



BAIIA sectoriel ajusté1 (5 880) (14 547)













Rapprochement du BAIIA ajusté1







Perte nette





(39 239) Ajouter (déduire) :







Amortissements





2 612 Produits financiers nets





(1 545) Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle





(36 782) Rémunération à base d'actions





3 356 Provisions pour litiges





118 Dépréciation du goodwill





41 451 Charge d'impôts





4 675 BAIIA ajusté1





(25 354)





1 Le BAIIA sectoriel ajusté et le BAIIA ajusté ne sont pas des mesures normalisées approuvées par les Normes internationales d'information financière (IFRS).

Rapprochement du bénéfice sectoriel (de la perte sectorielle) avant les charges du siège social avec le BAIIA sectoriel ajusté1 et rapprochement de la perte nette avec le BAIIA ajusté1









Période de trois mois terminée le 31 mars 2019









Nutraceutique Cannabis Siège social Total

$ $ $ $ Total des produits 5 652 12

5 664 Profit brut 1 523 12

1 535









Charges de recherche et développement nettes des crédits d'impôt et subventions (172) (1 898)

(2 070) Frais de vente et charges générales et administratives (1 138) (373)

(1 511) Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) avant les charges du siège social 213 (2 259)

(2 046)









Charges non attribuées :







Charges du siège social générales et administratives



(2 354) (2 354) Provisions pour litiges



(7 930) (7 930) Charges financières nettes



(38) (38) Charge d'impôts



(16) (16) Perte nette





(12 384)









Rapprochement du BAIIA sectoriel ajusté1







Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) avant les charges du siège social 213 (2 259)



Ajouter :







Amortissements 156 554



Rémunération à base d'actions 123 245



BAIIA sectoriel ajusté1 492 (1 460)













Rapprochement du BAIIA ajusté1







Perte nette





(12 384) Ajouter (déduire) :







Amortissements





765 Charges financières nettes





38 Rémunération à base d'actions





928 Charge d'impôts





16 Provisions pour litiges





7 930 BAIIA ajusté1





(2 707)





1 Le BAIIA sectoriel ajusté et le BAIIA ajusté ne sont pas des mesures normalisées approuvées par les Normes internationales d'information financière (IFRS).

Rapprochement du bénéfice sectoriel (de la perte sectorielle) avant les charges du siège social avec le BAIIA sectoriel ajusté1 et rapprochement de la perte nette avec le BAIIA ajusté1











Période de trois mois terminée le 31 mars 2020









Nutraceutique Cannabis Siège social Total

$ $ $ $ Total des produits 21 278 8 075 225 29 578 Profit brut 6 573 (8 636) 225 (1 838)









Charges de recherche et développement nettes des crédits d'impôt et subventions (456) (2 414)

(2 870) Frais de vente et charges générales et administratives (11 242) (18 830)

(30 072) Dépréciation du goodwill (3 467) (82 081)

(85 548) Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) avant la contrepartie conditionnelle et les charges du siège social (8 592) (111 961) 225 (120 328)









Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle - 97 208

97 208 Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) avant les charges du siège social (8 592) (14 753) 225 (23 120)









Charges non attribuées :







Charges du siège social générales et administratives



(34 593) (34 593) Produits financiers nets



1 451 1 451 Charge d'impôts



(4 601) (4 601) Perte nette





(60 863) Rapprochement du BAIIA sectoriel ajusté1







Perte sectorielle avant les charges du siège social (8 592) (14 753)



Ajouter :







Amortissements 675 7 213



Dépréciation du goodwill 3 467 82 081



Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle - (97 208)



Rémunération à base d'actions 490 1 243



BAIIA sectoriel ajusté1 (3 960) (21 424)



Rapprochement du BAIIA ajusté1







Perte nette





(60 863) Ajouter (déduire) :







Amortissements





8 384 Produits financiers nets





(1 451) Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle





(97 208) Rémunération à base d'actions





16 594 Provisions pour litiges





349 Dépréciation du goodwill





85 548 Frais d'acquisition





2 211 Indemnités de départ et coûts connexes3





1 263 Charge d'impôts





4 601 BAIIA ajusté1





(40 572)









Total des actifs 18 031 132 284 18 461 168 776 Trésorerie, équivalents de trésorerie et placement à court terme 1 395 30 15 188 16 613 Fonds de roulement2 4 011 7 762 9 806 21 579





1 Le BAIIA sectoriel ajusté et le BAIIA ajusté ne sont pas des mesures normalisées approuvées par les Normes internationales d'information financière (IFRS). 2 Le fonds de roulement est présenté à titre d'information seulement et représente une mesure de la santé financière à court terme de la Société surtout utilisée par le milieu financier. On obtient le fonds de roulement en retranchant les passifs courants des actifs courants. Comme il n'y a pas de méthode normalisée par les IFRS, le résultat peut ne pas être comparable à des mesures du même type présentées par d'autres sociétés ouvertes. 3 Le 8 juillet 2019, Neptune a nommé un nouveau chef de la direction et administrateur. Jim Hamilton s'est retiré comme chef de la direction. Selon son contrat de travail modifié, Jim Hamilton avait droit à une indemnité de départ et ses options non acquises ont été acquises au prorata de sa date de cessation d'emploi.

Rapprochement du bénéfice sectoriel (de la perte sectorielle) avant les charges du siège social avec le BAIIA sectoriel ajusté1 et rapprochement de la perte nette avec le BAIIA ajusté1

Période de trois mois terminée le 31 mars 2019

Nutraceutique Cannabis Siège social Total

$ $ $ $ Total des produits 24 430 12

24 442 Profit brut 7 602 12

7 614









Charges de recherche et développement nettes des crédits d'impôt et subventions (488) (6 723)

(7 211) Frais de vente et charges générales et administratives (4 525) (1 846)

(6 371) Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) avant les charges du siège social 2 589 (8 557)

(5 968)









Charges non attribuées :







Charges du siège social générales et administratives



(8 915) (8 915) Provisions pour litiges



(7 930) (7 930) Charges financières nettes



(209) (209) Charge d'impôts



(170) (170) Perte nette





(23 192)









Rapprochement du BAIIA sectoriel ajusté1







Bénéfice sectoriel (perte sectorielle) avant les charges du siège social 2 589 (8 557)



Ajouter :







Amortissements 719 2 126



Rémunération à base d'actions 492 1 046



BAIIA sectoriel ajusté1 3 800 (5 385)













Rapprochement du BAIIA ajusté1







Perte nette





(23 192) Ajouter (déduire) :







Amortissements





3 056 Charges financières nettes





209 Rémunération à base d'actions





3 713 Charge d'impôts





170 Provisions pour litiges





7 930 BAIIA ajusté1





(8 114)









Total des actifs 21 007 50 981 18 232 90 220 Trésorerie, équivalents de trésorerie et placement à court terme 276 - 9 591 9 867 Fonds de roulement2 2 543 (629) 2 751 4 665

















1 Le BAIIA sectoriel ajusté et le BAIIA ajusté ne sont pas des mesures normalisées approuvées par les Normes internationales d'information financière (IFRS). 2 Le fonds de roulement est présenté à titre d'information seulement et représente une mesure de la santé financière à court terme de la Société surtout utilisée par le milieu financier. On obtient le fonds de roulement en retranchant les passifs courants des actifs courants. Comme il n'y a pas de méthode normalisée par les IFRS, le résultat peut ne pas être comparable à des mesures du même type présentées par d'autres sociétés ouvertes.

SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.