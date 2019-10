Neptune annonce un nouveau partenariat stratégique avec American Media LLC

LAVAL, QC, le 4 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-Être Inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT) est heureuse d'annoncer une nouvelle entente stratégique avec American Media, LLC (« American Media ») pour soutenir la croissance des marques de Neptune aux États-Unis, dont Forest RemediesMD et OceanO3®.

American Media possède et exploite des marques médiatiques de premier plan dans les domaines des célébrités et de la santé et la condition physique, telles que Men's Journal® Us Weekly®, OK!, Life & Style et des marques de passionnés incluant Powder, Surfer et Bike. Leur portefeuille de marques a un tirage total combiné de plus de 5,7 millions et touchent plus de 53 millions de lecteurs chaque mois. La vaste portée de l'entreprise dans les médias mobiles et en ligne est impressionnante avec 65 millions de visiteurs uniques et plus de 762 millions de pages consultées par mois.

Selon les termes de l'Entente, American Media a accepté de fournir à Neptune des services de publicité et de création afin de soutenir le marketing et la commercialisation des marques de Neptune auprès des consommateurs américains. American Media aura également l'opportunité de devenir un actionnaire de Neptune. Par conséquent, Neptune émettra à American Media 3 000 000 bons de souscription(1), chaque bon de souscription permettant au détenteur d'acheter une action ordinaire de Neptune à un prix d'exercice de 8,00 $ US par action pour une durée de 5 ans. Les bons de souscription seront acquis proportionnellement aux services rendus par American Media. Neptune prévoit tirer parti de la majorité des services publicitaires fournis par American Media au cours des douze prochains mois.

« Le pédigrée et la distribution à grande échelle d'American Media va accélérer la croissance des produits de consommations de Neptune pour le commerce de détail aux États-Unis. Nous sommes excités à l'idée de voir American Media se joindre à la famille Neptune », a déclaré Michael Cammarata, chef de la direction de Neptune. « Au mois d'août, nous avons créé Neptune Ventures pour encourager des partenariats stratégiques. L'annonce d'aujourd'hui va nous aider à atteindre notre mission de redéfinir la santé et le bien-être en utilisant des ingrédients dérivés du chanvre non relié à la combustion. Nous entrevoyons une demande pour des produits de beauté, de soins personnels et de produit de maison dérivé du chanvre. Cette annonce améliore notre capacité à bâtir une base de clients diversifiés qui inclut des compagnies de chanvre, nutraceutiques et de consommation à grande échelle ».

« Nous sommes très heureux de nous associer à Neptune. Le vaste portefeuille de marques d'American Media est particulièrement bien positionné pour influencer davantage le potentiel de croissance et l'élan extraordinaire de la Société. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre collaboration et notre succès dans ce secteur à forte croissance », a déclaré Dylan Howard, vice-président principal, développement corporatif chez American Media.

Neptune vend actuellement des produits extraits de chanvre à base de CBD sous la marque Forest RemediesMD, qui comprend des baumes, des applicateurs à bille et des huiles de massage, et elle prévoit également élargir son portefeuille de produits extraits de chanvre dans le futur.

(1) L'émission des bons de souscription dont il est question dans le présent communiqué de presse est assujettie à l'approbation de la Bourse de Toronto.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être

Neptune Solutions Bien-Être se spécialise dans l'extraction, la purification et la formulation de produits de santé et de bien-être. Elle est détentrice d'une licence de Santé Canada pour la transformation du cannabis à son usine de 50 000 pieds carrés située à Sherbrooke, au Québec. Suite à l'acquisition de SugarLeaf, la Société a maintenant une chaine d'approvisionnement de chanvre basée aux États-Unis et une usine de 24 000 pieds carrés située en Caroline du Nord. Neptune et SugarLeaf mettent à profit dans l'industrie du cannabis plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le secteur des produits naturels. Forte de cette expertise scientifique et technologique, Neptune se consacre à l'élaboration de produits novateurs destinés aux marchés canadien et mondial du chanvre et du cannabis. Ses activités comprennent également le développement et la commercialisation de solutions de nutrition clés en main et d'ingrédients brevetés, tels que MaxSimilMD, et d'une riche gamme d'huiles marines et d'huiles de graines. Son siège social est situé à Laval, au Québec.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en valeurs mobilières américaine et de la législation en valeurs mobilières canadienne. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » ainsi que l'utilisation du futur dans ces énoncés dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement. L'information prospective contenue dans le présent communiqué comprend entre autres tout renseignement ou énoncé concernant notre capacité à développer, à produire, à fournir, à promouvoir ou à générer quelque revenu découlant de la vente de produits à base de cannabis et à base de chanvre dans le marché légal.

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov/edgar.shtml et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent généralement d'autres risques et incertitudes qui sont décrits à l'occasion dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

