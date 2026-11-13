Nepon: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nepon hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 197.91 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nepon ein EPS von 56.32 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 2.18 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4.58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch