Nephrocare Health Services stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nephrocare Health Services gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3.37 INR sowie einem Umsatz von 2.99 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.ch