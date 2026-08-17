Nepa AB: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nepa AB gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.70 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2.030 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3.76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 52.7 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 54.8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch